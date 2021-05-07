История войны от первого лица

Свидетели страшного, но великого времени. Фото: Николай Рыбцев

Солнечный весенний день. Два убелённых сединой человека, мужчина и женщина, оживлённо беседуют на скамейке в сквере — давненько не виделись. Много лет работавшие на комбинате, свидетели и участники рождения и взросления Лебединского ГОКа. Они же — очевидцы Великой Отечественной войны, оставившей рубцы на сердцах нескольких поколений…

На прогулку Владимира Семёновича Вологу и Валентину Ивановну Калашникову пригласили участники корпоративной волонтёрской программы «ВМЕСТЕ! С призванием». Ребята решили сделать видеозапись воспоминаний очевидцев Великой Отечественной войны и напутствия для новых поколений. Чтобы помнили о прошлом, ценили настоящее, с гордостью смотрели в будущее. К сожалению, всё меньше и меньше остаётся среди нас участников тех событий, тем дороже их желание поделиться, рассказать о пережитом. Валентина Ивановна и Владимир Семёнович инициативу лебединских волонтёров поддержали - вспомнили как в их судьбу ворвалась война, и как встречали Победу, с помощью видеообращения поделились с молодым поколением мнением о том, что по-настоящему ценно в жизни.

…Ей не было и четырёх лет, когда началась война, через год Псковская область, где родилась Валентина, попала в оккупацию. Отец на фронте, а мать с тремя детьми мал мала меньше (Валюша - средняя, один брат на три года старше, второй - только родился) фашисты угнали из родной деревни. Сначала в Литву, потом дальше - в Германию, где они стали узниками трудового лагеря в Бисдорфе под Берлином… Владимира весть о войне застала в далёком Красноярском городке Боготол, когда четырнадцатилетним подростком с друзьями возвращался с утренней рыбалки. Закончилась мирная жизнь, началась трудовая - порой до изнеможения, а затем и армейская, добровольцем по комсомольскому призыву…

Детство и юность под прессом войны стали концентратом страданий, боли, расставаний. Так много событий уместилось в эти несколько лет, так быстро нашим героям пришлось повзрослеть. Память о том времени не тускнеет, не отпускает. Потому не все ветераны-лебединцы согласились рассказать о былом - болью сжимается израненное войной сердце от тяжёлых воспоминаний, да и здоровье не позволяет покинуть дом…

- Рассказы проникновенные, я даже прослезилась, потому что невозможно слушать равнодушно. Эти воспоминания впечатляют: то, что пережили наши герои, очень страшно. Волонтёры обратились к нескольким участникам Великой Отечественной войны, жителям блокадного Ленинграда, бывшим несовершеннолетними узникам - многим нелегко об этом вспоминать, травма осталась на всю жизнь. Мы с коллегами искренне признательны Валентине Ивановне и Владимиру Семёновичу за то, что нашли силы рассказать о войне от первого лица. Эти свидетельства бесценны, их должны увидеть наши потомки, - рассказала Марина Боева, машинист крана центра ТОиР ФК Лебединского ГОКа.

Тихую неторопливую беседу прервал звон детских голосов - стайка школьников из расположенной рядом гимназии высыпала в сквер, из аудиоколонки вдруг зазвучала музыка, дети встали в пары и начали танцевать вальс. Вальс Победы для двух людей, видевших лишения и горе, но знавших и радость той Победы 1945 года! Шестиклассники гимназии № 6 тоже волонтёры - из отряда «Юность» под руководством учителя Любови Булгаковой. Они подготовили предпраздничную акцию - разучили вальс, чтобы исполнять на улицах и площадях города, даря жителям праздничное настроение в преддверии Дня Победы. И, когда увидели в сквере наших ветеранов, поспешили сделать такой творческий подарок. Валентину Ивановну и Владимира Семёновича тронуло внимание юных губкинцев, а ребята сердечно поблагодарили их за то, что делятся своим опытом и мудростью. А ещё читали стихи, и наши герои отвечали любимыми поэтическими строками.

Вот такой танцевально-поэтический экспромт развернулся у памятника горнякам-первопроходцам, погибшим на фронтах Великой Отечественной войны. Детей, молодёжь и ветеранов Лебединского ГОКа разделяют несколько поколений, но объединили память, любовь к Родине и Победа.

Анна Шишкина