Tele2 начала продавать SIM-карты на АЗС «Лукойл»

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Компания запустила продажи SIM с саморегистрацией на сети автозаправочных станций «Лукойл». Клиенты могут приобрести карты с тарифным планом «Мой онлайн». Проект будет запущен более чем на 450 АЗС нефтяной компании в 40 регионах.

Tele2 продолжает фокусироваться на развитии альтернативных каналов продаж во всех регионах присутствия. В связи со сложной эпидемиологической ситуацией компания стремится предоставить своим клиентам возможности подключения без специального посещения салонов связи. Tele2 запускает продажи SIM в местах, находящихся на ежедневных маршрутах пользователей.

Сейчас приобрести SIM-карту Tele2 можно в розничных магазинах формата «у дома», в аптеках и на АЗС. Оператор продолжает расширять список федеральных и региональных партнеров. Так, подключиться к сети Tele2 можно и на АЗС компании «Лукойл». Продажи стартуют в 40 регионах и охватят более 450 автозаправочных станций в Москве, на Северо-Западе, в Центральной России, на Урале, в Поволжье, Черноземье и на Юге.

В альтернативных точках продаж можно приобрести SIM с возможностью саморегистрации, которая позволит активировать подключение самостоятельно и тем самым минимизировать контакты в период пандемии. Для покупки клиентам доступны карты с самым востребованным тарифом «Мой онлайн». Помимо традиционного пакета минут и гигабайтов, он включает безлимит для разговоров в сети Tele2, безлимит на социальные сети и мессенджеры, в том числе Telegram. Кроме того, клиентам доступны инновационные услуги – несгораемые остатки, возможность делиться гигабайтами по всей стране и «SOS-пакет».