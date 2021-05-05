Уважаемые наши ветераны!

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Поздравляю вас с Днем Победы!

9 Мая – это священная дата в нашей жизни. Это день гордости, славы, невероятного мужества и бесконечной благодарности поколению победителей. Их стойкость, верность долгу и вера в будущее навсегда останутся примером любви к родному краю для нас и будущих поколений.

В Великой Отечественной войне пострадала каждая советская семья. И мы можем только догадываться, сколько им пришлось пережить, чтобы дождаться светлого дня 9 Мая.

Глубокая благодарность всем ветеранам Великой Отечественной войны и участникам трудового фронта! Невероятной, страшной ценой они приближали победный май 45-го, отдавая все силы ради Победы на фронте и в тылу, а в послевоенные годы восстанавливали города и хозяйство. Нам, потомкам, они оставили ценнейшее наследство – возможность мирно жить и трудиться. И мы обязаны быть достойны своих предков.

Дорогие друзья! С Днем Великой Победы! Желаю всем счастья, крепкого здоровья, благополучия и только мирного неба над головой!

Секретарь регионального отделения партии «Единая Россия»,

губернатор Курской области Роман Старовойт