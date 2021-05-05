Воронежцы смогут увидеть на площади Ленина сразу два Парада Победы

После воронежского парада воронежцы смогут посмотреть и московский на большом экране. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Мэр Воронежа Вадим Кстенин на заседании оргкомитета по подготовке к празднованию 9 Мая подробно рассказал о том, как в столице Черноземья пройдет День Победы.

Главным событием станет военный парад войск Воронежского гарнизона на площади Ленина. Он пройдет с 10.00 до 11.00. Там же по окончании парада на видеоэкране можно будет посмотреть запись Парада Победы в Москве.

У Кольцовского сквера традиционно будет выставка военной техники, современных и ретро-автомобилей. А на сцене у магазина «Утюжок» и еще ряде площадок в центре и в районах города пройдут концертные программы.

«Фишкой» 9 мая 2021 года в Воронеже станет мотофестиваль «Дивизион». Он пройдет с 10.00 до 22.00 на Адмиралтейской площади.

– В рамках фестиваля планируется мотопробег по маршруту: памятник «Танкистам – защитникам воронежской земли» (проспект Патриотов) – ул. Ворошилова – Цирк – ул. 20-летия Октября – Чижовский плацдарм – Петровская набережная – Адмиралтейская площадь. Мощных «железных коней» будут сопровождать машины ГИБДД, – рассказал Вадим Кстенин.

На Адмиралтейской площади будут работать экспозиции современной мототехники. Там пройдут показательные выступления мотофристайла, флайборд-шоу над водохранилищем, молодежный рок-фестиваль и Х Всероссийский фестиваль огненных искусств «Огни Победы».

Завершится День Победы артиллерийским салютом с дамбы Чернавского моста. Как всегда, он начнется в 22.00.

Отдельно Вадим Кстенин рассказал о профилактических мерах против «ковида»:

- За каждой из 12 тематических площадок закреплены волонтеры из числа прошедших тестирование на «ковид» сотрудников администрации и подведомственных учреждений – всего 446 человек против 130 в 2020 году. Они будут контролировать соблюдение масочного режима, а также в случае необходимости раздавать маски населению – их закуплено необходимое количество.

Вадим Кстенин: "За каждой из 12 тематических площадок будут закреплены волонтеры" Фото: предоставлено мэрией Воронежа.

Кроме того, на военный парад в качестве почетных гостей будут приглашены участники Великой Отечественной войны. Поэтому на трибунах, где проведут санобработку, установят защитные экраны. Рассаживать гостей будут со строгим соблюдением социальной дистанции. Все сопровождающие ветеранов горожане пройдут тестирование на коронавирус. Не менее строгие меры безопасности будут приняты и на Адмиралтейской площади.

Напомним, 7 мая состоится репетиция парада. Во время нее с 7.00 до 22.00 будет запрещена парковка на участке улицы Плехановской (от улицы Кольцовской до Университетской площади), а с 18:00 до 22:00 будет перекрыто движение транспорта.

Кроме того, запланировано и изменение схемы движения 9 мая.