Победный май 45-го

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Уважаемые Ветераны Великой Отечественной войны, труженики тыла, земляки! От имени нашего коллектива поздравляю Вас с большим праздником - Днем Победы.

Победный май 1945-го года стал переломным моментом для мировой истории. Нечеловеческими усилиями, проявляя отвагу, мужество и настоящий героизм Советская армия разгромила врага, освободив родную землю и обеспечив будущее каждому из нас. Тот май стал уникальным примером как воинской доблести, так и отваги тех, кто трудился в тылу, руководил партизанским движением, пахал землю и отливал снаряды, пока вокруг гремела война.

День Победы - наш общий, народный праздник. Время не властно над Подвигом. Каждый год мы отдаем дань памяти павшим, вспоминаем своих родных, сгинувших на фронтах Великой Отечественной или вернувшихся с победой, низко кланяемся ветеранам.

В этот день всем орловцам желаю мира, здоровья и уверенности в завтрашнем дне. Пусть в ваших семьях все будет благополучно, добра и успехов вам, дорогие земляки.