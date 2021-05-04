Подвиг, который не забыть

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Дорогие орловцы, Ветераны Великой Отечественной и все, благодаря кому, наша Родина поднялась из руин военного лихолетья, искренне поздравляем вас с праздником Победы!

Прошло уже 76 лет с тех пор, как в наших домах наступил мир. Мы свободны, мы живем, воспитываем наших детей, работает, и сами определяем свое будущее. И все это благодаря поколению героев, которое ценой своих жизней отстояло наше право на все это.

Наши деды и прадеды совершили подвиг, который нельзя забыть. Их имена должны навечно сохраниться в памяти, передаваясь из поколения в поколение. Только так мы можем быть достойны называться их потомками.

Нас всех объединяет история наших семей. В каждой кто-то воевал, кто-то трудился в тылу, кто-то восстанавливал города и села после войны. Наши родные подарили нам этот мир, наш долг – его сохранить.

Хотим обратиться к молодежи, нашей надежде на будущее страны:

- Ребята, жизнь молниеносна, цените каждый миг, проведенный рядом со своими родными бабушками и дедушками. Их воспоминания о тех суровых военных годах бесценны, старайтесь впитать в себя каждое их слово!

Здоровья, бодрости, семейного уюта и радости в каждый дом!