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Минуло уже 76 лет, как отгремели последние взрывы Великой Отечественной войны. Но память о тех страшных и поистине героических годах жива до сих пор.

Орловский край стал местом, где шли особенно кровопролитные бои. Здесь было отдано несчетное количество человеческих жизней, и во время Орловской-Курской дуги был определен исход войны. И здесь, 5 августа 1943 года, прогремел первый салют, ознаменовавший приближающуюся Победу.

С особым трепетом в праздничные дни мы адресуем слова благодарности и поздравлений нашим дорогим ветеранам. День Победы – это Ваш день, это Вы подарили нам мирное небо над головой, подарили будущее нашей Родине. Низкий поклон! Спасибо хочется сказать и детям войны, на чьи плечи в послевоенные годы легла непростая ноша по крупицам восстанавливать прежний уклад жизни: строить дороги, возводить здания, распахивать поля, поднимать производство, не покладая рук трудиться на благо Орловщины и страны.

С Днем Победы, уважаемые орловцы, земляки. Давайте чтить подвиг предков, сохранять память о нем, всегда оставаясь достойными сыновьями своей малой Родины!

Крепкого здоровья, благополучия и всего самого доброго!