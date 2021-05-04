Война в Черноземье:Второй Сталинград и Курская дуга

12 июля на поле у села Прохоровка с обеих сторон сошлись 1200 танков. Автор Максим Горохов

Воронеж - город фронт

212 дней проходила через Воронеж линия фронта. Вторым городом-фронтом в Советском Союзе был Сталинград.

В годы Великой Отечественной войны воронежские предприятия выпускали Ил-2 (авиазавод, эвакуированный в Куйбышев), бронепоезда и мины (завод им. Э.Тельмана), легендарную «Катюшу» (завод Коминтерна).

В ходе наступательных операций, итогом которых стало освобождение города, советские войска разгромили 2-ю немецкую, 8-ю итальянскую и 2-ю венгерскую армии. Под Воронежем были разбиты 26 немецких дивизий, а пленных фашистов оказалось больше, чем при битве за Сталинград.

На следующий день после освобождения города, 26 января 1943 года, «Комсомольская правда» написала: «Когда-нибудь об уличных боях в Воронеже будет написано много страниц. Этот город воевал на своих площадях и улицах в течение многих месяцев. Город дрался за каждый квартал, квартал - за каждый дом». Не удивительно, что освобожденный Воронеж оказался разрушен более чем на 90%.

В годы войны воронежский авиазавод выпускал Ил-2. Фото из музея "Битва за оружие Великой Победы", Прохоровка. Автор Максим Горохов

Белгород - город первого салюта

Белгород советская армия освобождала дважды. В первый раз - 8 февраля 1943 года, но тогда надолго удержать его не удалось. Уже 18 марта боевая группа Пайпера снова завладела городом, и немецкие войска перешли к обороне.

Новые бои за Белгород завязались 5 августа 1943-го. 89-я гвардейская стрелковая дивизия 69-й армии ворвалась в город, начались уличные бои. К 18 часам, заблокировав все западные выходы, дивизия достигла южной окраины. К этому времени Белгород в основном уже находился под контролем советских войск, но бои на улицах продолжались всю ночь. Оккупация города длилась в общей сложности около 20 месяцев.

В годы войны Белгород очень сильно пострадал, почти ничего не сохранилось от его исторической застройки. Из 34 тысяч довоенного населения осталось лишь 150 человек. Десятки тысяч местных жителей фашисты расстреляли в парке, который впоследствии назвали парком Памяти.

Белгород и Орел стали городами первого салюта. В честь их освобождения он прозвучал в Москве 5 августа 1943 года.

Тамбовские предприятия начали производство оружия и занялись ремонтом военной техники. Фото из музея "Битва за оружие Великой Победы", Прохоровка. Автор Максим Горохов

Курск: народное ополчение и крупнейшая танковая битва

С первых дней войны в Курске началось формирование народного ополчения, в ряды которого вступили несколько тысяч жителей. Противовоздушную защиту обеспечивали 409 групп из 11 тысяч человек. Более 20 тысяч работали на строительстве оборонительных рубежей вокруг города.

После жестоких боев 3 ноября 1941 года советские войска были вынуждены оставить Курск. С первых же дней оккупации в его окрестностях активно действовали партизанские отряды. Особенно интенсивным партизанское движение было в северо-западных и западных районах области.

5 июля 1943 года началась оборонительная, а затем - наступательная операция. Курская битва вошла в историю как величайшее танковое сражение. В ней участвовали около двух миллионов человек, шесть тысяч танков и четыре тысячи самолётов.12 июля на поле у села Прохоровка с обеих сторон сошлись 1200 танков.

Итогом Курского сражения стал разгром 30 отборных немецких дивизий, в том числе 7 танковых, уничтожение 500 тысяч солдат и офицеров вермахта, 1,5 тысячи танков, 3 700 самолетов и 3 тысяч орудий.

Эвакуированные в тыл предприятия начинали работать под открытым небом. Фото из музея "Битва за оружие Великой Победы", Прохоровка. Автор Максим Горохов

Липецк: заживо сожженные пленники

Война коснулась шести районов современной Липецкой области - в оккупации побывали Тербунский, Воловский, Елецкий, Становлянский, Измалковский и Догоруковский районы. Больше всего пострадали от зверств фашистов Тербунский и Воловский.

В селе Вышнее Большое Воловского района в декабре 1941 года оккупанты заживо сожгли в избе 56 местных жителей и пленных красноармейцев. Таким жестоким образом фашисты отомстили за гибель 11 своих солдат, зарезанных советскими разведчиками. Сейчас на месте сгоревшей хаты стоит памятник.

В селе Шатиловка (ныне Ивановка) немцы устроили концлагерь. Точно не известно, сколько пленных прошло через эти застенки, но, покидая село 25 января 1943 года, фашисты согнали в барак всех оставшихся и подожгли постройку. В огне погибли 198 человек, спастись удалось лишь 18-ти. Они вылезли через отверстие в стене, пробитое артиллерийским снарядом наступавших советских войск. О тех страшных событиях напоминает установленный на месте сожженного концлагеря памятник.

Под Воронежем были разбиты 26 немецких дивизий, а пленных фашистов оказалось больше, чем при битве за Сталинград. Автор Елена Федяшева

Тамбов: все для фронта

Фашисты не дошли до Тамбова, но линия фронта располагалась совсем близко от границ области. Вся жизнь тамбовчан была ориентирована на поставку необходимого оборудования и материалов для советской армии. Местные предприятия начали производство оружия и занялись ремонтом военной техники. Колхозники обеспечивали фронт необходимым продовольствием. Тамбовские заводы и фабрики выпускали махорку, сукно для шинелей, гимнастерки, ватные брюки, сапоги, валенки, сумки для патронов, и, конечно, боеприпасы.

За четыре года завод № 204 в Котовске поставил армии 90 тысяч тонн пороха и 40 миллионов зарядов. Завод «Ревтруд» наладил выпуск зенитно-пулеметных установок, автоэлектростанций, минометов, автоматов, корпусов снарядов для «Катюш», гранат, взрывателей для мин, бутылок с горючей смесью, противотанковых ежей. А эвакуированный в Тулиновку из Белоруссии игольный завод освоил выпуск гранат.

Через железнодорожный узел Мичуринск - Кочетовка шли эшелоны с солдатами, военными грузами и продовольствием. Его пропускная способность увеличилась в семь раз за счет бессменной работы и сокращения интервалов между поездами.

Орел: 22 месяца оккупации

Орловская область оказалась в оккупации уже в ноябре 1941 года. Большая ее часть находилась во власти нацистов долгие 22 месяца. За это время они уничтожили 825 больниц, 2483 школы, множество театров, музеев, кинотеатров. Полностью стерли с лица земли города Новосиль, Ливны и поселок Верховье, сожгли 53 деревни.

На территории Орловщины оккупанты организовали более 25 концлагерей для военнопленных и мирных жителей.

Мощное сопротивление фашистам оказали партизанские отряды, их в годы войны было создано 166 с общей численностью свыше 60 тысяч человек. На счету орловских партизан подрыв более 64 км рельсов в ночь на 22 июля 1943 года для нарушения сообщения Орла с Брянском, Льговом и Гомелем, подрывы складов боеприпасов, диверсии на железной дороге.

В Орле действовал подпольный госпиталь. В день освобождения города от фашистов он передал 200 спасенных бойцов.

Крупнейшей битвой Великой Отечественной войны в Орловской области стала стратегическая наступательная операция «Кутузов», часть Курской битвы.