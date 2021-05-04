Преклоняемся и поздравляем с Великим праздником!

День Победы – великий, всенародный праздник, праздник со слезами на глазах.

Мы – потомки героев, подаривших нам этот День Великой Победы - 9 Мая. Мы преклоняемся и отдаём глубокую сыновью дань уважения тем, кто мужественно шёл тернистыми боевыми дорогами, сражался на последнем издыхании, а после Великой Победы возродил родную землю из пепелища.

Нет таких слов, которыми можно было бы в полной мере передать благодарность за Ваш, уважаемые ветераны, бессмертный подвиг в самой жестокой войне за всю историю человечества.

Ни одна книга или фильм не опишут в полной мере того, как и какими жертвами досталась Вам эта Победа. Но Ваши сердца хранят всю скорбь тех долгих военных дней, оставивших неизгладимый след в Вашей жизни.

Память о Победе взывает сегодня к новым свершениям и активным действиям. Так будем же хранить верность славным страницам истории любимой Отчизны! С опорой на наше Великое прошлое мы будем бороться за возвращение нашей Родины на путь справедливости и созидания. И только так мы снова победим!

Уважаем Вас, преклоняемся и чтим тот невероятный подвиг, доставшийся Вам, дорогие наши ветераны, потом и кровью, штыком и гранатой!

С праздником Великой Победы!

Сергей Токарев, депутат Липецкого областного Совета.

Николай Быковских, помощник депутата ГД РФ.