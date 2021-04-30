Топ-5 туров выходного дня в Воронежской области на майские

. Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

Воронежцев ждут длинные майские праздники - хватит времени и на дачные хлопоты, и на путешествия в формате выходного дня. «Комсомолка» выбрала самые яркие варианты увидеть красОты в нескольких часах езды от столицы Черноземья

БОБРОВСКИЙ РАЙОН: РЫСАКИ, ВЕНИКИ, ВАЛЕНКИ

Бобровский район, раскинувшийся по обе стороны самой чистой реки региона – Битюга, – весьма живописен. Здесь расположен географический «пуп земли Воронежской», Шип-курган у села Мечетка, величественные леса (только в Хреновском бору около 20 охраняемых объектов, имеющих статус памятников природы), обилие зверья, речушки с запрудами зубастых строителей-бобров.

Самая главная достопримечательность Бобровского района - конные заводы, Хреновской (в селе Слобода) и Чесменский (в селе Чесменка). В музее Хренового расскажут, как сподвижник Екатерины II, граф Орлов с нуля выстроил уникальное производство и вывел рысистую породу лошадей, названную его именем. Здесь можно узнать интересные истории самых известных рысаков, посмотреть старинную сбрую, кубки и награды чемпионов. И узнать, как появляются имена элитных лошадей (в них обязательно должны быть первые буквы кличек родителей), порой довольно необычных (к примеру, Недотрог, Нафталин, Пломбир и Мармелад), расскажут в каких случаях их запрещено повторять пять или 15 лет.

музей Хреновского конезавода Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

Не поленитесь обойти весь ансамбль производственных построек конных заводов, являющихся памятниками архитектуры. Комплекс зданий Хреновского завода возводился по проектам знаменитого архитектора Жилярди. Длина по периметру - более 5 км, площадь крыш - 4,5 га! И конечно, загляните в конюшни! Захватите с собой яблоки, чтобы угостить норовистых обитателей, добывающих призы престижных скачек и бегов. Сегодня на Хреновском конном заводе 300 лошадей – орловских рысаков, арабских скакунов и русских тяжеловозов. Здесь можно прокатиться по малому кругу для тренировок в экипаже или посидеть в седле на орловском рысаке. Напоследок, не забудьте потереть бронзовый палец графа Орлова – на счастье!

Потрите палец графа Орлова Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

В самом Боброве стоит посетить местный краеведческий музей (ул.Кирова, 26). Там на мастер-классе можно научиться вязать веники. Это исторически сложившийся промысел бобровцев. Местные жители села Семено-Александровка сажают сорго, из метелок которого женщины вяжут необходимый в хозяйстве предмет. Умелица в музее на импровизированном «станке» (состоящем из штанги со свисающей с нее гирей-стременем) минут за 10 на глазах туристов соберет всем знакомую «подметалочку» - обрежет по размеру прутья, скрутит их частями гибким хворостом, а потом из трех таких заготовок скомпонует веник. В музее покажут и другие приспособления сельского быта, ушедшие из жизни бобровцев не так давно – железячку-«безмен», деревянные заменители миксера и стиральной машины, а также другие интересные и непонятные для горожан агрегаты.

Можно научиться вязать веники Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

А еще в Боброве можно научиться другому исконному промыслу - валять валенки! В «Доме шерсти» (ул.Гагарина, 312) дают мастер-класс по изготовлению самой экологичной обуви. За 5 минут из под рук умелицы из огромного, но невесомого тюка шерсти, выходит сапожок-заготовка. Потом его уплотняют-сбивают на катальной и молотовой машинах.

В Боброве научат валять валенки Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

РАМОНСКИЙ РАЙОН: ЗАМОК ПРИНЦЕССЫ, УСАДЬБА ВЕНЕВИТИНОВЫХ

Самый известный туристический объект Рамони – дворец Ольденбургских (ул. Мосина, 23б). Замок принцессы - оно из самых мистических мест Воронежской области, окутанное множеством тайн и легенд (мол, в замке живут приведения).

Дворец Ольденбургских Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

Имение в селе Рамонь подарил на свадьбу принцессе Ольденбургской император Александр II в1879 году. Евгения была очень прогрессивной: не просто рассчитала конструкцию главной лестницы дома (по ней очень удобно ходить), но и построила в Рамони первую в России конфетную фабрику с применением паровых машин, водонапорную башню, ветку железной дороги, применила при строительстве дворца последние достижения науки и техники (реставраторов до сих пор поражает система отопления: от печи цокольного этажа в стенах метровой толщины идут полости, по которым, поступает тепло в каждую комнату замка).

Это необразованным крестьянам казалось чудесами, а сама принцесса не иначе колдуньей. Отсюда-то и шли все россказни про призраков. Самой же «правдоподобной» считают легенду про дух дворовой девки Василины, которую Ольденбургская однажды отправила с караваем встречать именитых гостей. Простояв на пронизывающем ветру в одном сарафане, девица заболела крупозным воспалением легких и умерла. Хозяйка просила прощения у лежавшей на смертном одре любимицы, а та лишь шептала: «За что вы меня так, за что?». С тех пор и «появился» в замке призрак Василины в белом платье, задающий всем один и тот же вопрос.

Дворцовый комплекс Ольденбургских Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

Сегодня в сопровождении гида можно посетить несколько выставок в цокольном этаже, пройтись по отреставрированной балюстраде и лестнице с гротом за дворцом, спускающейся в нижний парк. И конечно, погулять по прекрасному Верхнему парку.

Восстановили лестницу с гротом Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

На пути из Рамони в Воронеж посетите старинную усадьбу Веневитиновых в селе Новоживотинное (ул.Школьная, 18). Там расскажут о сподвижнике Петра I, кораблестроителе Антоне Веневитинове, покажут кафтан атамана Тереха Веневитинова, пушечные ядра, 12 петровских указов – в «электронном киоске». Кстати, современное мультимедийное оборудование – «фишка» старинной усадьбы. На таких «гаджетах», как тривизоры (3D-устройства, которые выдают трехмерное изображение предмета) можно увидеть бритвы Фаддея Веневитинова, «коими он брил первый себе бороду в приезд Государя императора Петра I в Воронеж, за что он и пользовался милостями Государя, бывшего у него лично в гостях». Перстень, подаренный Зинаидой Волконской поэту Дмитрию Веневитинову (он был четвероюродным братом Пушкина), предстанет в виде голографической картинки. Веневитинов приписывал перстню, найденному на раскопках Геркуланума, мистическую силу и говорил, что наденет его только в двух случаях – на свое венчание или на смерть. Его слова оказались пророческими: друг Веневитинова, философ Федор Хомяков, примчавшийся к тяжело больному поэту в Петербург, надел перстень ему на палец за несколько минут до смерти. Кольцо хранится в Литературном музее в Москве, но в усадьбе Веневитиновых можно рассмотреть его 3D-копию со всех сторон.

Музей-усадьба, названная в честь поэта, критика, философа XIX века Дмитрия Веневитинова, который провел здесь свое детство, является памятником архитектуры XVIII века федерального значения. Прекрасен не только двухэтажный особняк, но и парк с прудом, ротондой и смотровой площадкой на реку Дон.

Усадьба Веневитинова Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

ПОДГОРЕНСКИЙ РАЙОН: БЕЛОГОРЬЕ

В селе Белогорье Подгоренского района не только красивые места (меловые склоны, давшие название селу, очень живописны), но и святые.

По пути в пещерный храм можно заехать набрать воды, а в теплое время и окунуться в купели двух источников – Александра Невского и Семистрельной иконы Божьей матери. Монахи Воскресенского монастыря (хут. Кирпичи, ул. Александра Невского, 1) напоят путников душистым чаем из собранных на белой горе трав и проведут экскурсию по древнему пещерному храму.

Пещерный храм в Белогорье Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

Расскажут легенды об устроительнице монастыря, пещерокопательнице Марии Шерстюковой, именно она в 1796 году начала отрывать в меловой горе ходы, которые, как предполагают историки, обустроили в IX веке хазары под руководством византийских инженеров. Эти ходы, считают краеведы, пронзают меловые внутренности горы по всей протяженности. На сегодняшний день восстановлено около километра этих тоннелей. Но и это поражает воображение: пещеры с их внутренними двумя храмами (верхний – Александра Невского, нижний - Святого духа), кельями, могилами простираются на глубину 50 метров – это высота 16-этажки! Настоящий меловой лабиринт.

Пещерный храм в Белогорье Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

Отправляясь на экскурсию в пещерный храм, возьмите с собой фонарик, удобную обувь и не надевайте черную одежду – даже самые аккуратные выходят из «подземелья» в белых отметинах. Учитывайте, что температура в пещерах в холодное время около 8-9 градусов тепла, летом – примерно 12-14.

Пещерный храм в Белогорье Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

ЛИСКИНСКИЙ РАЙОН: ДИВНОГОРЬЕ

Майские - прекрасное время доехать до Дивногорья. Это живописное место вдохновляет своей красотой и историей. В заповеднике можно гулять целый день и не надоест.

Причудливо-декоративные нерукотворные меловые останцы-дивы, гребенчатые каньонообразные овраги, пойменные луга, ковыли и реликтовые растения, занесенные в Красную книгу. Меловая скала-храм с ценной иконой Сицилийской Божьей Матери и еще шесть культовых пещер (протяженность самой маленькой всего 27 метров, а самой крупной - 351 метр) и пещерных комплексов, вырубленных в меловом массиве правобережья Тихой Сосны и Дона на участке протяженностью около 8,5 км.

Пещерный храм в Дивах Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

А еще 48 памятников археологии - от эпохи позднего палеолита до средневековья. Самые известные из них многочисленные курганы эпохи бронзы, стоянка древнего человека позднего палеолита «Дивногорье-1», место гибели древней лошади и стоянка древнего человека периода 14-12 тысяч лет назад «Дивногорье-9» (в музее хранится собранная здесь крупнейшая в мире коллекция костей дикой лошади позднеледникового периода), а также Маяцкое городище - археологический комплекс, северо-западный форпост Хазарского каганата IX-X веков.

Дивы прекрасны Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

В экспозиции музея (хутор Дивногорье, переулок Дивный, 27), который в этом году отмечает 30-летие, можно узнать подробности различных этапов истории Дивногорья, на только что открывшейся выставке «Сокровища Дивногорья» - увидеть редкие и охраняемые виды растений и животных - настоящие сокровища уникальной заповедной территории, а на мастер-классах - научиться делать каменные орудия труда.

Дивногорье Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

ХОХОЛЬСКИЙ РАЙОН: КОСТЕНКИ

Село Костенки в Хохольском районе в 40 км к югу от Воронежа хранит «колыбель человечества». В живописном месте на высоком правом берегу Дона, изрезанном глубокими древними балками и оврагами, ученые обнаружили 26 стоянок древних людей, которые жили здесь аж 45 тыс лет назад. Над первым раскопанным жилищем первобытного человека, построенного из костей мамонта, возвели музей (ул.Кирова, 6а). В этом году музей-заповедник отмечает 30-й сезон.

Здесь можно воочию увидеть, как жили наши далекие предки в эпоху палеолита, познакомиться с мамонтом Степой, увидеть орудия труда и останки древних животных, посетить новую выставку «Охота в палеолите: развлечение или необходимость?», освоить технику создания наскальных рисунков древних людей на мастер-классе. А также почувствовать себя настоящими археологами и палеонтологами, раскопав в интерактивной песочнице скелет мамонта и кости других древних животных.

В Костенках можно познакомиться с мамонтом Степой Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

8 мая в Костенках отметят 76-ю годовщину Победы. Посетителям расскажут о съемках авторского фильма Ирины Котляровой «Война глазами жителей села Костенки». В этот день откроется выставка Курского краеведческого музея «Детство, опаленное войной», а также пройдет лекция «Письмо на фронт», которая расскажет, как работала военно-полевая почта, о чем писали бойцы с фронта.