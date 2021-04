Топ-5 культурных событий в Воронеже на майские

Валерий Гергиев. Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

Воронежцев ждут длинные майские праздники. Как правило, в это время многие заняты дачными хлопотами. Но не грядками едиными жить! «Комсомолка» составила путеводитель главных культурных событий выходных, на которые горожане могут заглянуть в качестве отдыха от дачного труда.

ПАСХАЛЬНЫЙ ФЕСТИВАЛЬ И ВАЛЕРИЙ ГЕРГИЕВ

Маэстро Валерий Гергиев по обыкновению включил Воронеж в турне юбилейного Московского Пасхального фестиваля, который в этом году проходит в 20-й раз.

В столицу Черноземья известный дирижер, считающийся одним из наиболее авторитетных музыкантов мира, привезет Симфонический оркестр Мариинского театра 3 мая. Что будет в программе выступления, воронежцы узнают непосредственно в день приезда музыкантов.

Представление пройдет в Воронежском концертном зале в 19.00.

Валерий Гергиев и оркестр Мариинского театра Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

ПРЕМЬЕРА В НИКИТИНСКОМ: ДЕЦЕНТРАЛИЗАЦИЯ

1 и 2 мая в Никитинском театре покажут премьеру «Децентрализация». Обещают необычный спектакль-игру, в котором зрители могут быть авторами того, что происходит на сцене.

- В результате получится что-то похожее на настольную игру, только вместо стола у нас будет сцена, - поделились в театре. - Мы смотрим на Воронеж и фантазируем о том, каким он может быть еще. Будем ли мы счастливее, если парковочных мест станет столько, чтобы хватать всем, а над каждым мусорным баком появится навес? Какие изменения инициируем сами? Если бы у нас у всех была возможность поселиться в любой части города, то как бы он изменился? В поисках ответов на все эти вопросы мы создаем такой спектакль, который сделан про Воронеж и для Воронежа. В рамках игры создается поле для возможности высказаться и быть услышанным. Спектакль предлагает фантазию: если вдруг цент закрыт, в каких районах что должно появиться, чтобы жителям города стало комфортно, чтобы все необходимое и важное было рядом. Чтобы центр не был сосредоточением всех благ и не «душил» сам себя.

В постановке будут участвовать 30 зрителей, из которых сформируют команды. Каждая команда будет ответственна за район города. В результате игры команды, соревнуясь и предлагая позитивные перемены, создают привлекательный для них самих облик города. Зрителям нужны наушники и телефон с мобильным интернетом, чтобы считать QR-код.

Начало в 19.00

Никитинский приготовил премьеру на майские. Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

ТАНЦЕВАЛЬНЫЙ МАРАФОН В КАМЕРНОМ

С 1 по 3 мая в Воронеже пройдет марафон современного танца «Танцпогружение в Камерном».

- Это, в первую очередь, образовательный проект, погружение в суть современного танца. Программа насыщенная и включает в себя четыре мастер-класса от ведущих педагогов современного танца, трехдневную танцевальную лабораторию, показы одноактных спектаклей, а также финальный перформанс участников проекта, - отметили в Камерном театре.

1 мая

10.30 мастер-класс «Техника contemporary dance: магия телесной свободы» хореографа Марии Николаевой и Полины Глухих, исполнительницы роли Лилит в одноименном спектакле Анны Щеклеиной.

15.00 мастер-класс Partnering Balance (первая часть) лауреата и участника конкурсов и фестивалей современной хореографии Context, Diversia, OpenLook, Проба, руководителя танцтруппы Камерного Виктории Арчая.

16.45 лаборатория современного танца Виктории Арчая.

19.00 вечер современной хореографии. Спектакли «Лилит» (лауреат премии «Золотая маска»-2020 в номинации «Лучший спектакль современного танца») и «Триптих. Автопортрет» (начало в 20.50). В 21.30 обсуждение вечера современной хореографии.

2 мая

10.00 мастер-класс My Body Is Ready My Mind Is Ok хореографа Ильи Оши, лауреата «Золотая маска» в 2016 году в категории «Балет-современный танец/работа балетмейстера-хореографа».

16.00 мастер-класс Ивана Сачкова и Виктории Арчая Partnering Balance (вторая часть).

19.00 спектакль «Плот Медузы» хореографа Павла Глухова.

21.15 лаборатория современного танца Виктории Арчая.

3 мая

10.00 мастер-класс лауреата театральной премии «Золотая Маска» в номинации «Балет - Современный танец/Мужская роль» за роль в спектакле «Алиф (Зов начала)» (2018) Нурбека Батуллы «Техника. Импровизация. Игра».

16.00 лаборатория современного танца Виктории Арчая.

21.00 перформанс участников «Танцпогружения».

В Камерном пройдет танцевальный марафон Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

ПРЕМЬЕРА В ДРАМЕ: СЕРАФИМА

6 мая Кольцовский театр покажет премьеру. Лирическую комедию «Серафима» по пьесе современного автора Юрия Суходольского «Все об этом ангеле» поставил худрук театра Владимир Петров.

Фабула такова. В жизни компьютерного графика Алексея наступила черная полоса. Он запутался в долгах и не знает, что делать. Внезапно на пороге появляется «ангел» - девушка Серафима - и предлагает волшебным образом решить все проблемы Алексея. Правда, этот ангел какой-то... странноватый, механический, что ли. Да и за свою помощь просит очень высокую цену…

Начало в 19.00.

Премьера пройдет на майские в драмтеатре. Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

ПАРАД ПОБЕДЫ И САЛЮТ

9 мая для Воронежа - особый праздник. По статусу города воинской славы в этот день столице Черноземья положены парад и салют. И пройдут они в привычном воронежцам формате, хотя и с соблюдением прротивокоронавирусных мер (участники провакцинированы, на площади установят защитные экраны, рассадка на трибуне с соблюдением социальной дистанции).

Парад начнется в 10 утра. Торжественное представление 20-ой армии Западного военного округа займет на площади Ленина 10 минут. В механизированной колонне по центру Воронежа проедет семь десятков машин. Зрители увидят реактивные системы залпового огня «Град», ракетные комплексы «Искандер-М», артиллерийские тягачи «Медведь», бронеавтомобили «Тайфун-К» и «Рысь», пять армейских внедорожников для разведчиков «Тигр». В пешей колонне, которую возглавит рота почетного караула, пройдет 1800 военных, в том числе сотрудники МЧС, кадеты и женская «коробка» 20-армии - связистки и медики.

9 мая на площади Ленина Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

Праздничный фейерверк традиционно запустят с дамбы Чернавского моста. Воронежцы в течение 10 минут увидят в небе разноцветные и меняющие цвет хризантемы, пионы, ивы, пальмы и короны. Начало в 22.00.