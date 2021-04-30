Сотрудники Центрально-Черноземного банка приняли участие в «Диктанте Победы»

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Принять участие в ней онлайн могли все желающие, а в Воронежском отделении Сбербанка акция прошла в очном формате.

Главная цель «Диктанта Победы» - отстоять незыблемость исторической правды, способствовать формированию твердых и глубоких знаний о Великой Отечественной войне, о значении Великой Победы советского народа над фашистской Германией.

- Мы все должны помнить о тех страшных событиях, чтобы трагедия войны никогда больше не повторялась. Мы должны помнить, чтить и уважать ветеранов Великой Отечественной войны, ведь они подарили нам жизнь и мирное небо над головой. Эта акция - дань памяти тому, что так значимо для каждого, - рассказал заместитель Председателя Центрально-Черноземного банка – управляющий Воронежским отделением ПАО Сбербанк Денис Скребец.

В 2021 году «Диктант Победы» прошел в третий раз. Напомним, что акцию организовали Российское историческое общество, Российское военно-историческое общество и движение «Волонтеры Победы».

Часть вопросов «Диктанта Победы» была посвящена трагическим событиям начала Великой Отечественной войны, нашим великим полководцам, юбилей которых мы отмечаем в 2021 году. 125 лет со дня рождения исполняется маршалам Победы: 1 декабря - Георгию Константиновичу Жукову и21 декабря - Константину Константиновичу Рокоссовскому. Итоги «Диктанта Победы» показали, что сотрудники Сбербанка знают историю и помнят об этих датах.