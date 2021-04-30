Группа ВТБ: воронежцы почти вдвое увеличили расходы на подготовку к началу дачного сезона

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Количество транзакций в этих категориях выросло на треть. Об этом свидетельствует статистика эквайрингового бизнеса ВТБ. При этом траты жителей региона на садовый инвентарь, по статистике Первого ОФД (входит в Группу ВТБ), за год увеличились на 85%, количество транзакций также выросло.

Всего, по данным эквайринга ВТБ, в магазинах товаров для дома и дачи воронежцы потратили за неделю 7,5 млн рублей – вдвое больше, чем за аналогичный период предыдущего года, и на четверть больше, чем в 2019 году. При этом в специализированных магазинах для садоводов и огородников расходы жителей столицы Черноземья к 2019 году выросли в полтора раза, однако снизились на четверть к прошлому году.

Непосредственно на садовый инвентарь – лопаты, грабли, культиваторы, газонокосилки и другие садовые инструменты – воронежцы за неделю израсходовали около 370 тыс. рублей – на 85% больше, чем в 2020 году. Об этом свидетельствует статистика Первого ОФД. Расходы на эти инструменты при этом практически достигли уровня допандемийного 2019 года.

В целом по России, по данным эквайринга ВТБ, расходы дачников на подготовку к майским праздникам за неделю составили 3 млрд рублей – в 2 раза больше, чем в 2020 году. Количество транзакций в супермаркетах товаров для дома и ремонта, строительных магазинах и магазинах товаров для садоводства также увеличилось вдвое. В частности, в магазинах товаров для дома и дачи россияне потратили за неделю 2,8 млрд рублей – вдвое больше, чем за аналогичный период предыдущего года; в специализированных садоводческих магазинах - более 100 млн рублей (рост в 1,5 раза году к году), в строительных магазинах - 50 млн рублей (+ 70%). В том числе на садовый инвентарь россияне за неделю израсходовали свыше 36 млн рублей – в 2,2 раза больше, чем в 2020 году.

«В прошлом году в условиях режима самоизоляции и закрытых границ популярность загородного отдыха и удаленной работы на даче выросла в разы. Однако часть магазинов с товарами для дачи и садовых участков в апреле 2020 года была закрыта. Поэтому, несмотря на значительный рост спроса на такие товары, сегмент фиксировал некоторое снижение оборотов. В этом году, несмотря на активное развитие внутреннего туризма и доступ к ряду зарубежных направлений, россияне не утратили вкус к дачному отдыху, поэтому мы фиксируем резкий рост спроса на садовый инвентарь не только к прошлому, но и в ряде сегментов - к позапрошлому году», -- комментирует Владимир Турчин, начальник управления «Развитие технологий эквайринга» ВТБ.

Справка:

В состав садового инвентаря учитывались следующие категории: топор, колун, кирка, сапа, лопата, грабли, вилы, аэратор, культиватор, тяпка, мотыга, черенок, пила, ножовка, коса, серп, каток газонный, кассеты и ящики для рассады, плоскорез, секатор, кусторез, сучкорез, плодосъемник, метла, садовые буры, ножницы, шланги и лейки, садовые наборы и комплекты, садовые инструменты, садовые ведра, тачки, носилки и колышки, газонокосилка, воздуходувка, травосборник, садовый пылесос, мотоблок, измельчитель садовый, мотокультиватор, пилы, высоторез, мотокоса, бензокоса, триммеры садовые, ножницы для травы, мотобур, бензобур, подметальная машина, садовый трактор, дровокол

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