Мэр Воронежа Вадим Кстенин: «Строительство социальных объектов теперь планируем раньше появления новых микрорайонов»

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В четверг, 30 апреля, мэр Воронежа Вадим Кстенин посетил новый физкультурно-оздоровительный комплекс (ФОК) у школы № 30 на улице Туполева. Он практически уже готов к открытию.

ФОК включает в себя игровой зал (24*42 метра) с профессиональным покрытием и местом для зрителей, тренерские помещения, раздевалки. Он будет использоваться школой № 30 для проведения уроков физкультуры, а также занятий спортивных кружков и секций. В оставшееся время здесь будут тренироваться спортсмены из муниципальных спортивных школ №№ 3, 9, 25.

Вадим Кстенин дал поручение заказчику и профильным муниципальным структурам взять на особый контроль устранение локальных дефектов и доработку мелких косметических нюансов внутри ФОКа. И большое внимание уделить организации площади вокруг сооружения.

– Через две недели все выявленные сегодня дефекты должны быть устранены. Прилегающую территорию необходимо загрунтовать и засеять газоном – чтобы школьникам было приятно здесь заниматься, – поставил задачу мэр.

Вице-мэр по социальной политике Надежда Савицкая сообщила, что проект ФОКа является типовым. Его строительство финансировали из федерального, областного и городского бюджетов. Общий объем вложений составил почти 92 миллиона рублей.

– В школе занимается около 1300 детей и организация здесь пространства для полноценных, комфортных занятий спортом была первоочередной задачей. ФОК имеет универсальный игровой зал, предназначенный для занятий футболом и волейболом. В нем есть и другие помещения, обеспечивающие возможность занятий различными видами спорта, – рассказала Надежда Савицкая.

Вадим Кстенин во время инспекционной поездки поделился большими планами. В частности, он сообщил, что в 2021 году будут сданы и введены в эксплуатацию два детских сада – на улице Артамонова и в микрорайоне Шилово. Еще один – в микрорайоне Репное – будет сдан в начале 2022-го года. Также планируется отремонтировать три спортивные площадки при школах №№ 2, 27, 43, а еще на десяти – сделать безопасное резиновое покрытие.

– Я доволен общим результатом строительства спорткомплекса при школе № 30, - заявил глава города. - Здесь есть многофункциональные площадки – именно те, которые мы задумывали. По такому проекту пристроен уже не один спортивный зал и сейчас готовы проекты еще двух – в школах № 74 и № 75.

И добавил:

- Если говорить о планах по развитию социальной сферы в целом, то в них не только локальные пристройки – мы планируем масштабное строительство школ. Сейчас на стадии торгов находится школа в микрорайоне «Процессор», а мега-школу на 2860 мест на Московском проспекте готовим к этой процедуре. В ближайшее время на этих объектах начнутся строительные работы. Кроме того, до 2024 года еще пять школ будут построены и одна реконструирована. Мы уже вышли на такие темпы, что идем на опережение. Не ждем, пока какой-либо микрорайон заселится полностью, и людям некуда будет отдавать своих детей в детские сады и школы, а планируем строительство социальных объектов заранее. Примером такого подхода будет школа на Богатырской, где планируется серьезная застройка жильем.

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30 апреля мэр также посетил обновленный некоторое время назад зал бокса «Боец» при школе олимпийского резерва № 4 на улице Новосибирской. Здесь градоначальник встретился с мастером спорта России международного класса Татьяной Зражевской, которая недавно стала чемпионкой мира по версии Всемирного боксерского совета (WBC) в весовой категории до 55,3 кг. Сейчас Татьяна работает педагогом дополнительного образования в МБУДО ЦДО «Родник». Она ведет тренировки в пяти группах среди детей и подростков в возрасте от 12 до 18 лет. 30 апреля Татьяна провела открытый мастер-класс для воспитанников СШОР № 4.

Вадим Кстенин поздравил Татьяну с победой и вручил ей Почетную грамоту администрации города. Мэр поблагодарил спортсменку:

– Мы вас поздравляем и искренне вами гордимся. Отдавайте все, что вы умеете, нашим детям.

И обратился к юным боксерам – воспитанникам СШОР № 4, пришедшим на мастер-класс:

– Татьяна Викторовна – обладательница единственного пояса WBC в России. Мы гордимся ею и ее достижениями. Ее бой был сложным и очень зрелищным, если не видели – посмотрите обязательно. Чтобы заработать такой пояс, нужно очень много трудиться.

– Я часто готовлюсь к боям в этом зале, провожу спарринги, поэтому он для меня родной. Очень рада, что здесь прошел ремонт – он стал еще лучше, еще больше, - поделилась эмоциями Татьяна Зражевская. - И, конечно, приятно получить награду от города. Я также рада, что именно в нашем городе есть такой титул. Надеюсь, что не только я, но и другие спортсмены и дальше продолжим приносить городу новые пояса, награды, титулы.

На данный момент в спортивной школе олимпийского резерва № 4 боксом и кикбоксингом занимаются 558 спортсменов и работают 20 тренеров.

Директор школы Олег Дмитриенко обратился к мэру с предложением о строительстве еще одного спортивного зала для бокса в случае, если такая возможность представится. Вадим Кстенин поддержал эту инициативу и поручил профильным структурным подразделениям администрации проработать вопрос выделения лимитов на проектирование объекта.

Олег КУЗНЕЦОВ