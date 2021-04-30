Благодаря депутату воронежской горДумы жители улицы Совхозная в Масловке перестали страдать от наплыва нечистот

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Жители улицы Совхозной в воронежском селе Масловка не раз били тревогу. Ситуация, в которую они попали, сродни экологической катастрофе. Несколько лет они не могли добиться устранения засора сетей водоотведения, к которым подключены не только многоквартирные дома, но и частный сектор. Круглый год по улицам в прямом смысле слова текли фекалии и попадали в речку Тавровка.

– Мы обращались в разные инстанции, писали письма, ругались с управляющей компанией, но результата не было. Еще в 2014-м году нам местные власти обещали поставить КНС, и вроде бы место под него выделили, смету составили, но она этом все и закончилось, - рассказывает житель улицы Совхозная Вячеслав Плетнев, – Каждый год здесь одна и та же картина: выходишь на улицу – а тут ручьи. Местная УК осуществляла откачку канализации нерегулярно.

Проблема осложнялась еще и тем, что при строительстве выгребной ямы были допущены ошибки, вследствие которых она также наполняется грунтовыми водами.

В конце прошлого года по совету руководителя территориального отдела развития микрорайонов Масловка и Никольское Натальи Суриной жители написали обращение к председателю воронежской городской Думы Владимиру Ходыреву. И работа закипела!

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– Мы не ожидали такой реакции, привыкли, что на нас никто внимания не обращает. Одни отписки получали. В одном письме говорят, что ведут работы на этом участке, а в другом, что наш микрорайон не включен в план ремонта!, – делится Вячеслав Плетнев.

По вопросу жителей улицы Совхозной прошло несколько совещаний, парламентарий привлек к обсуждению проблемы специалистов мэрии и «РВК-Воронеж».

Здесь уже провели работы по промывке сетей водоотведения, откачке выгребных ям, и восстановлению горловин смотровых колодцев. В дальнейшем работы продолжатся.

– Чтобы подобная ситуация не повторялась в дальнейшем, управа Левобережного района прорабатывает вопрос о необходимости осуществления оплаты по своевременному обслуживанию сетей водоотведения и ликвидации незаконных врезок, – рассказали в пресс-службе городской Думы.

А местные жители через Вячеслава Плетнева попросили передать огромную благодарность Владимиру Ходыреву за внимание к их проблеме и пригласили парламентария в гости – лично убедиться, что у них ситуация поменялась в лучшую сторону.

Ирина Шабанова