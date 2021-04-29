Представители Росатома высоко оценили внедрение системы бережливого производства на энергоблоке № 4 Нововоронежской АЭС

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Цель визита – оценка качества внедрения Производственной системы Росатома (ПСР-образца) «Процесс оперативного управления эксплуатацией энергоблока №4 Нововоронежской АЭС».

Применение инструментов Производственной системы Росатома (ПСР) в основном производственном процессе атомной станции – выработке электроэнергии - началось в 2016 году. На энергоблоке № 4 с реактором ВВЭР-440 за это время реализовали семь ПСР-проектов.

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«Результаты реализации ПСР-проектов впечатляют: время останова и расхолаживания энергоблока № 4 сократилось на 7 часов; сроки его пуска после планово-предупредительного ремонта – на 11,5 часов; снижено время выполнения работ по доведению качества турбинного масла до нормальных показателей с 48 до 40 часов; сокращено время выполнения работ по проведению технического освидетельствования оборудования и трубопроводов реакторно-турбинного цеха на 12,5%. Снижение сроков проведения упомянутых работ – это увеличение продолжительности работы энергоблока в условиях нормальной эксплуатации, а значит — дополнительная выработка электроэнергии и дополнительная выручка», – отметил директор Нововоронежской АЭС Владимир Поваров.

Решение о создании ПСР-образца процесса оперативного управления эксплуатацией было принято в 2019 году. Рабочая группа из сотрудников энергоблока № 4, отдела коммерческого диспетчирования и отдела развития ПСР Нововоронежской АЭС визуализировала и картировала все этапы эксплуатации: пуск, эксплуатация на мощности, останов и ремонт. Таким образом, удалось увидеть области для улучшения и разработать карту идеального состояния, к которому необходимо привести процесс оперативного управления эксплуатацией.

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В ходе визита делегация Госкорпорации «Росатом» и Концерна «Росэнергоатом» посетила рабочее место начальника смены АЭС, блочный щит управления, машинный зал энергоблока № 4 и смогла оценить уровень и степень реализации ПСР-образца.

«Мы впервые сталкиваемся с таким сложным, масштабным ПСР-образцом, направленным на оптимизацию главного производственного процесса атомной станции. Мы впечатлены огромной работой, которую проделали и продолжают делать сотрудники Нововоронежской АЭС. Разработанные качественные критерии можно будет использовать и на других атомных станциях России для оценки динамики улучшения. Мы готовы оказывать активную методологическую поддержку нововоронежским атомщикам. Также совместно мы выработали дальнейшую стратегию развития на текущий год», – отметил заместитель директора по развитию ПСР, директор программы Госкорпорации «Росатом» Николай Антонов.

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В настоящее время внедрение принципов ПСР в процесс оперативного управления эксплуатацией энергоблока №4 НВАЭС продолжается. Результатом станут повышение безопасности атомной станции, сокращение сроков ремонта и увеличение показателя выработки электроэнергии.

Оперативная информация о радиационной обстановке вблизи АЭС России и других объектов атомной отрасли представлена на сайте www.russianatom.ru

Управление информации и общественных связей Нововоронежской АЭС