СБЕР ЕАПТЕКА открыла пятый хаб в Черноземье

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СБЕР ЕАПТЕКА, одна из крупнейших онлайн-аптек России, открыла аптеку-хаб в Орле. В ассортименте представлено 15 000 лекарств и товаров для здоровья, большую часть из которых жители города смогут заказать с доставкой на дом.

На торжественном открытии присутствовали губернатор Орловской области Андрей Клычков;председатель Центрально-Чернозёмного банка ПАО Сбербанк Наталия Цайтлер; управляющий Орловским отделением ПАО Сбербанк Ярослав Скирта; Михаил Сагалов, директор по развитию бизнеса компании СБЕР ЕАПТЕКА;директор Центрально-Чернозёмного региона компании СБЕР ЕАПТЕКА Ольга Федотова.

Благодаря СБЕР ЕАПТЕКЕ жителям Орла станет доступен широкий ассортимент лекарств, включая редкие и дефицитные препараты. Компания планирует дальнейшее развитие в регионе: со временем в Орле появится еще один хаб СБЕР ЕАПТЕКИ, что позволит ускорить доставку. В перспективе – внедрение услуги «Электронный рецепт», которая сделает заказ и получение лекарств в СБЕР ЕАПТЕКЕ еще удобнее и проще.

Открытие СБЕР ЕАПТЕКИ в Орле – часть стратегии развития компании в регионах. В 2021 году открылись первые аптечные хабы в Белгороде, Иванове, Ярославле, Ростове-на-Дону, Воронеже, Курске, Тамбове и Ульяновске, в 2020 году СБЕР ЕАПТЕКА начала работу в Казани.

В СБЕР ЕАПТЕКЕ представлено более 15 000 товаров, со временем ассортимент будет расширен до 18 000 наименований. Помимо лекарств и витаминов, это широкий выбор товаров для красоты и здоровья, средства гигиены и медтехника. Работает бесплатная доставка. На дом доставляют любые товары, кроме тех, что отпускаются по рецепту. Спиртосодержащие товары и лекарства, отпускаемые по рецепту, можно приобрести на месте, а также заказать онлайн и забрать самовывозом в СБЕР ЕАПТЕКЕ или одной из партнерских аптек. Также компания планирует увеличить количество пунктов самовывоза до 80 точек.

Открытие СБЕР ЕАПТЕКИ сопровождалось благотворительной акцией: компания передала лекарства и медицинские товары в пользу подопечных фонда Всероссийской общественной организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооружённых Сил и правоохранительных органов.

Андрей Клычков, губернатор Орловской области:

«Орловцы помнят 2020 год, когда не хватало лекарственных препаратов и нам приходилось в ручном режиме обеспечивать жителей по отдельным позициям. Сегодня мы переходим в другой формат, который позволит любому жителю области получить возможность заказать лекарства, в том числе и без посещения аптеки».

Наталия Цайтлер, председатель Центрально-Черноземного банка ПАО Сбербанк:

«Сегодня мы открываем первый в Орле хаб СБЕР ЕАПТЕКИ. Он стал пятым в Черноземье, и это свидетельствует о популярности цифровых сервисов у населения. Поскольку здоровье является главной ценностью для любого человека, мы видим своей задачей создание возможностей для профилактики, поддержки здоровья и качественного лечения в случае необходимости. СБЕР ЕАПТЕКА – это в первую очередь высокотехнологичная компания, которая первой сделала приложение для заказа лекарств, адаптировала его для людей с особыми потребностями. Служба поддержки клиентов и чат с фармацевтом работают круглосуточно: в любое время можно оформить заказ и проконсультироваться со специалистом. Заказывать в СБЕР ЕАПТЕКЕ удобно, все сервисы постоянно совершенствуются. Здесь самый широкий ассортимент на рынке, поскольку СБЕР ЕАПТЕКА сотрудничает более чем с 270 лицензированными дистрибьюторами, и со ста крупнейшими официальными производителями заключены прямые контракты. Этот сервисдополняет нашу экосистему, обеспечивая население региона надежными и проверенными лекарственными препаратами. Полагаю, что наше предложение по достоинству оценят жители Орловской области».

Антон Буздалин, основатель и генеральный директор компании СБЕР ЕАПТЕКА:

«С началом работы СБЕР ЕАПТЕКИ в Орле у жителей появится возможность заказывать с доставкой на дом безрецептурные лекарства и товары для здоровья. Мы гарантируем высокое качество всех товаров и доставку в срок, а по мере расширения спектра услуг нашим покупателям станут доступны и другие возможности, в том числе получение лекарств по электронному рецепту. Мы благодарим администрацию Орловской области за поддержку и будем делать все от нас зависящее, чтобы способствовать развитию здравоохранения и цифровой медицины в стране».

Аптека-хаб в Орле работает по адресу: ул. Песковская, д. 11, пом. 106. Хаб расположен в центральной части города, что позволяет выстроить эффективную логистику доставки заказов. Площадь хаба 390,6 кв. м, из них 300 кв. м занимает место для хранения товаров и 15 кв. м – аптечный пункт. Хаб рассчитан на обработку около 1000 заказов в день. На начальном этапе в хабе работают девятнадцать сотрудников, по мере увеличения количества заказов штат может быть расширен до пятидесяти человек. Заказы курьеры доставляют на автомобилях, также в центре города они могут развозить их на самокатах, велосипедах или пешком.