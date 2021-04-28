Воронежские абоненты Tele2 в марте скачали на 165% больше трафика, чем на самоизоляции

.

Пользователи стабильно увеличивают потребление мобильного интернета и после снятия режима самоизоляции: в марте 2021 года клиенты скачали на 130% больше трафика, чем в начале пандемии в марте прошлого года. Воронежские абоненты поддержали общероссийский тренд – объем потребления интернет-трафика вырос на 165%.

В исследовании приняли участие наиболее активные пользователи мобильного интернета в возрастной категории 34–37 лет, владельцы устройств с технологией 4G. Аналитики Tele2 оценили, как менялось потребление интернет-трафика в течение прошлого года и весной 2021 года.

Data Scientists выяснили, что на пике режима самоизоляции в апреле 2020 года абоненты Tele2, участвующие в выборке, скачали в 2 раза больше трафика, чем за предыдущий месяц – 208 терабайт. Воронежские клиенты оператора в апреле прошлого года увеличили объем потребления трафика в 3 раза по сравнению с мартом.

Тренд на активное использование мобильного интернета не изменился и после снятия ограничений, поэтому к весне 2021 года интернет-трафик превысил значения, которые были зафиксированы в начале пандемии. В марте текущего года клиенты Tele2, которые участвовали в выборке, скачали 245 терабайт, что на 130% превышает показатель аналогичного периода прошлого года. В Черноземье объем потребления интернет-трафика увеличился на 190% год к году, а в Воронежской области – на 165%.

Рейтинг самых «качающих» городов возглавила Москва, также в топ-10 вошли Чебоксары, Челябинск, Нижний Новгород, Тула, Санкт-Петербург, Воронеж, Белгород, Калуга и Владимир. В этих регионах живут наиболее активные интернет-пользователи в возрасте 34–37 лет.

Наиболее популярной социальной сетью у клиентов Tele2, участвующих в исследовании, в апреле 2020 года была «ВКонтакте». В марте 2021 года на первом месте YouTube, на втором – Instagram, на третьем – Facebook. В Воронежской области самыми популярными социальными сетями в текущем году стали Instagram, YouTube и «Одноклассники».