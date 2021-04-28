На фестиваль «Русское лето» в Воронеж приедут Игорь Растеряев и участники ток-шоу

. Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

На фестивале «Русское лето», который пройдет 11-12 сентября в Центральном парке, воронежцев ждет масштабная программа. Напомним, в ней найдут отражение несколько юбилейных тем, в том числе 300-летие Российской империи и 60-летие первого полета в космос.

- Наш фестиваль - это квинтэссенция того хорошего, что сейчас происходит в русской культуре. Мы стараемся выстроить программу в правильном балансе, - отметил основатель фестиваля Захар Прилепин. - Будут выступать как известные всей стране рок и рэп музыканты и артисты, так и яркие фольклорные коллективы. Приедут главные русские писатели и поэты, которые формируют современные смыслы и новый язык. А также философы, мыслители, политологи, которых вы видите в телевизионных ток-шоу. Мы хотим заниматься осмыслением ситуации в стране снизу и изнутри.

Захар Прилепин Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

Итак, в Воронеж приедут литераторы Евгений Водолазкин, Герман Садулаев, Андрей Рубанов, Павел Крусанов, Вадим Левенталь, Александр Пелевин, Светлана Кекова, Олеся Николаева, Василий Авченко, Анна Долгарева (Лемерт), Олег Демидов, Всеволод Емелин, Андрей Коробов-Латынцев, Андрей Добрынин. Из политических деятелей на фестивале выступят Николай Стариков, Сергей Михеев, Анатолий Вассерман.

В музыкальной программе «Русского лета» запланированы камерные выступления и большой концерт вечером каждого фестивального дня. Очень насыщенное фольклорное направление: мужской ансамбль «Казачий круг», Юрий Щербаков, проект «Этносфера», группа «Оттава Ё», Инна Желанная, фолк-группа «Партизан ФМ», Игорь Растеряев. На фестивале выступят и воронежские коллективы - «Воля», «Паветье», «Терем», «Радовесь», «Хохольские родники». Также в программе будет специальный приглашенный гость, имя которого пока держится в тайне. Известно, что на «Русское лето» приедут музыканты группы «Аквариум». Имена других участников рок и рэп направлений объявят чуть позже, когда совместят графики их выступлений.

В исторической части программы запланировано множество площадок с реконструкциями. Ранее средневековье представит улица мастеров: глиняный круг, резчик по дереву, кузница. Кроме того, запланирован турнир по средневековому бою и штурм укреплений. ХVII век представит лагерь стрельцов и наемников, ХVIII век - - 18 век - Нежинские гусары с конной и строевой программой, эпоху Наполеона - интерактивная площадка русской и французской культуры, ХIХ век – костюмрованный бал. Первую мировую войну – история обороны крепости Осовец и воронежского землянского полка. Великую Отечественную войну представит . тематическая площадка.

- Программа фестиваля будет интересна разным возрастам, - уверены организаторы. - На входе будут интерактивные зоны с народными играми и забавами. Детей ждет представление театра «Папьемашенники». Молодежи понравятся музыкальные программы и выступление «звезд» «Студенческой весны». Взрослых ждут дискуссии с философами и мыслителями.