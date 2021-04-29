Губернатор Воронежской области: механизм социальной поддержки не должен обижать людей

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Губернатор Воронежской области Александр Гусев 27 апреля поучаствовал в пленарном заседании стратегической сессии «Современное государственное управление: лидерство и стратегическое развитие региона». Главе региона участники представили инициативы по решению наиболее актуальных проблем, которые волнуют сегодня и власти, и горожан.

В целом обсуждались более 20 инициатив от рабочих групп, в которые вошли областные и городские чиновники, представители общественных организаций и экспертного сообщества. В рамках сессии работали семь секций. Они рассмотрели вопросы оказания медицинской помощи, обращения с ТКО, повышения занятости и борьбы с бедностью, развития сельских территорий и сохранения объектов культурного наследия.

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В начале пленарного заседания Александр Гусев подчеркнул, что в 2020 году, несмотря на все сложности, в регионе успешно реализовывались стратегические задачи. Сейчас важно направить усилия на преодоление последствий пандемии и на выполнение задач, обозначенных в Послании Президента. Прежде всего это касается улучшения демографической ситуации, поддержки семей с детьми, а также развития экономики в области и, как следствие, повышение зарплат.

В связи с этим комментируя доклады участников, глава региона особенно отметил инициативы в сфере здравоохранения и социального обслуживания. Александр Гусев подчеркнул, что при предоставлении социальных услуг нужно не только применять современные технологии, но и подходить к решению проблем более человечно.

— Нужен удобный и при этом комфортный механизм предоставления социальной поддержки, который не обижал бы людей. Мы часто просто настраиваем их против себя, когда-либо им сложно получить финансовую помощь, либо в какой-то мере унизительно. Не каждый может признаться в том, что нуждается. Предлагаю подумать, как переорганизовать механизм доведения такой поддержки, – обратился глава региона к профильным чиновникам.

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Большинство инициатив, которые представили участники на стратегической сессии, получили положительную оценку губернатора. Он отметил, что многие предложения будут взяты в работу правительством области и реализованы.

— Прошлый год показал, что мы умеем работать в команде и в суперчрезвычайных условиях. Должна быть также плановость и прогнозируемость наших действий. Люди будут понимать, какие задачи мы себе поставили на четыре года вперед и что знаем, как их реализовать. Они могут покритиковать, конечно, подсказать, что нужно исправить, но общее направление будет задано и всем понятно, — подчеркнул Александр Гусев и напомнил, что в этом году будет сформирован пообъектный план строительства и капитального ремонта на 2024 год.

Евгения Фролова