В Воронежской области разрабатывают программу для привлечения молодых тренеров в государственные спортшколы

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В Воронежской области появляется все больше спортивных центров, как частных, так и государственных, где можно проявить себя и развить новые навыки. Но общедоступные объекты нуждаются в особом режиме эксплуатации.

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Поэтому депутат Облдумы, председатель комитета по физической культуре и спорту Александр Пешиков, замглавы городского департамента по физической культуре и спорту Олег Горобий, руководитель управления физической культуры и спорта Воронежа Александр Бахтин и депутат Воронежской городской Думы Александр Чистяков посетили 11 недавно построенных и капитально отремонтированных спортивных объектов Воронежа.

Как ужиться любителям и профессионалам?

Многие воронежцы любят выезжать для прогулок в спортивно-оздоровительный комплекс «Олимпик». Но многие ли замечали предупреждающие баннеры и голосовые оповещения о том, что это спортивный объект?

А ведь «Олимпик» - один из шести треков в России, где могут профессионально заниматься те же лыжероллеры. Спортсмены приезжают к нам даже из других городов. Но из-за популярности места у воронежцев проводить здесь спортивные соревнования становится все сложнее. Уже были инциденты, когда спортсмены и любители травмировались.

В Пензе подобные проблемы привели к закрытию лыжероллерной трассы в городе. Сейчас воронежский областной департамент по физкультуре и спорту уже прорабатывает новые варианты маршрутизации внутри спорткомплекса «Олимпик». Они должны учитывать интересы горожан и спортсменов. Трасса должна стать безопасной как для отдыха воронежцев и гостей региона, так и спортсменов при проведении тренировок и соревнований. Сейчас областной департамент по физкультуре и спорту уже прорабатывает варианты маршрутизации внутри спорткомплекса, которые учитывали бы интересы горожан и спортсменов и обеспечивали безопасность как отдыха воронежцев и гостей столицы Черноземья, так и спортсменов при проведении тренировок и соревнований.

Как сохранить инфраструктуру?

ФОКот на территории учебно-воспитательного комплекса имени Киселева открыт как для полутора тысяч воспитанников, так и для местных жителей, которые приходят на открытую площадку по утрам и вечерам.

К сожалению, далеко не все ценят спортплощадку: на ней периодически появляется и мусор, и «последствия» выгула собак. Но с этой проблемой, как рассказывает директор школы, пока удается справляться. Но как сохранить в целости спортивный инвентарь?

У руководства образовательного учреждения также остаются вопросы о соответствии антитеррористическим нормам при такой общедоступности.

Еще одна проблема, на которую обратили внимание в ВУВКе, - централизованные закупки. Для подобных стадионов Минспорт разработал стандартные рекомендации по приобретению оборудования и инвентаря, без учета климата. В результате купленное школе рулонное покрытие для беговых дорожек за год эксплуатации почти вышло из строя и стало травмоопасным. По мнению руководства школы, проблема носит системный характер и для своего решения нуждается в изменении подхода при проведении подобных тендеров и комплексном решении вопросов строительства, содержания, доступности и охраны таких объектов.

Как обстоит ситуация с тренерами?

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В спортшколе олимпийского резерва № 33 в Северном микрорайоне занимаются 800 детей. Ребят уже с 5-летнего возраста берут в секции по боксу, дзюдо, спортивной борьбе, тхэквондо, самбо, кикбоксингу, кудо. Все для того, чтобы дать возможность своевременного старта в большом спорте одаренным ребятам.

В здании в последние годы провели капремонт: установили 36 камер с системой распознавания лиц, планируют установку антитеррористического забора, утеплили фасады, установили рециркуляторы, приобрели татами и борцовские ковры с огнестойкой пропиткой. Филиалы школы работают также в Семилукском и Поворинском районах.

Руководство школы гордится своими опытными тренера, но признает, что достойной смены пока нет.

- Скорейшее принятие программ, стимулирующих молодых тренеров работать в бюджетных спортивных учреждениях, становится задачей номер один. Проблема одинаково актуальна и для сельской местности, и для города. Мы должны выиграть в конкурентной борьбе за перспективные кадры с коммерческим спортом. Программа «Земский тренер», финансовые стимулы, возможность повышения квалификации и профессионального развития - все эти меры требуют безотлагательного принятия. Сейчас в профильном областном департаменте изучают опыт нескольких регионов по работе с молодыми специалистами и готовятся до 1 июня представить губернатору Александру Гусеву свои предложения. Надеюсь, принятые по итогам решения помогут нам привлечь и удержать в отрасли лучших наставников, - подчеркнул Александр Пешиков.