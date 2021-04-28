Воронежскому мальчику, перенесшему восемь операций на лице, нужны на лечение 259 тысяч рублей

Кирилл Алексеев. Фото: предоставлено благотворительным фондом "Стеша".

В благотворительном фонде «Стеша» объявили сбор средств для 11-летнего Кирилла Алексеева. Мальчик родился со сложным диагнозом: врожденная двухсторонняя расщелина верхней губы, твердого и мягкого неба, альвеолярного отростка. Если перевести на общедоступный язык, у Кирилла большие проблемы с зубами. «КП-Воронеж» уже писала о его редкой болезни и неоднозначном отношении к нему окружающих.

Кирилл в свои 11 лет перенес уже восемь операций на лице. Тем не менее он не унывает, увлекается плаванием и робототехникой. Никогда не отчаивается даже в те минуты, когда сверстники смеются над его пока невнятной речью или внешним видом.

Из-за болезни у Кирилла стали разрушаться коренные зубы. Это усугублялось постоянным ношением пластинки, без которой челюсть продолжала деформироваться.

В московском Институте врожденных заболеваний челюстно-лицевой области Кириллу в августе 2020 года сделали операцию по установке инплантанта и закрытия отверстия в небе. Она прошла успешно.

Но Кириллу требуется еще и хейлориносептопластика - это пластика губы и носа. У мальчика сильно искривлена носовая перегородка. Он в основном дышит ртом, ночью это особенно тяжело.

Ко всему прочему на верхней губе Кирилла из-за многочисленных операций образовались грубые рубцы. Губа стала малоподвижна, а это плохо влияет на речь и внешний вид.

Для проведения хейлориносептопластики требуется 259 500 рублей. Помочь Кириллу можно, перейдя по этой ссылке на сайт фонда «Стеша». Там нужно заполнить открывающуюся форму и отправить посильную для вас сумму.