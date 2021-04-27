В Воронежской области на сельские дороги в 2021 году выделят рекордные 2,7 млрд рублей

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В Воронежской области на ремонт и реконструкцию сельских автодорог в 2021 году выделят 2,7 млрд рублей. Эта сумма для региона стала рекордной. Об этом 26 апреля в ходе оперативного совещания в облправительстве сообщил губернатор Александр Гусев.

Ремонт дорог местного значения в сельских районах сегодня является приоритетным, поскольку это значительно помогает улучшить жизнь местных жителей и дает толчок развитию экономики. Ежегодно на эти цели по решению губернатора выделяются субсидии.

– В текущем году на ремонт дорог местного значения из дорожного фонда планируем выделить рекордную сумму – 2,7 млрд рублей. Дороги на селе имеют одно из определяющих значений для развития, – подчеркнул глава региона.

Как отметил руководитель областного департамента дорожной деятельности Максим Оськин, начиная с 2017 года, ежегодно субсидии поступают из регионального дорожного фонда в объеме не менее 2,1 млрд. Благодаря этому удается значительно сокращать долю грунтовых дорог – на 600–700 км в год.

– Это нашло положительные отклики граждан. Для сравнения: в 2018 году отремонтировали 662 км сельских дорог, в 2019 – 664 км, а в 2020 – более 763 км, – привел статистику Максим Оськин.

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Также с 2016 по 2021 год в регионе существенно выросла величина дорожного фонда – с 10 до 17 млрд руб. На совещании глава профильного департамента назвал основные причины этого роста. Это – поступление дополнительных ассигнований по нацпроекту из федерального бюджета и зачисление штрафов, уплачиваемых нарушителями Правил дорожного движения.

Обсуждая реализацию проекта «Региональная и местная дорожная сеть», участники говорили про и масштабные объекты, строительство которых стартует уже в этом году. В частности, Александр Гусев поднял вопрос о строительстве Остужевской развязки. По словам главы области, объект является «непростым и крупным». Он поручил департаменту дорожной деятельности контролировать график финансирования развязки.

– Это важный инфраструктурный объект для областного центра. Развязка увеличит пропускную способность и транспортную безопасность всех участников движения. Объект непростой, крупный, но его нужно заканчивать достаточно быстро. Прошу взять под контроль график финансирования. Ну, а дальше мы уже решим, каким образом построить график исполнения работ, – подытожил губернатор.

Евгения Фролова