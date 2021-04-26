Цветник для ленивых

Луковочные цветы - одни из самых неприхотливых Фото: Елена ФЕДЯШЕВА

Красивые цветники у фасадов домов, во дворах частных домов и на дачных участках служат украшением все лето. Яркие краски, сменяя друг друга, сохраняются с начала весны и до поздней осень, радуя глаз. Но за этой красотой зачастую стоит кропотливый труд: посадка рассады, удобрение, стрижка газона, полив… В летний сезон и без того хлопот у садовода-дачника хватает. Приходится экономить время и силы на красоте. Но, может быть, не все так сложно и есть варианты создания «ленивого» цветника, требующего минимум усилий при максимальной привлекательности?

Наш эксперт старший научный сотрудник Научного центра им. И.В. Мичурина Николй Хромов рекомендует подбирать в этом случае для цветника растения, которые не конфликтуют между собой и которым не нужно какое-то особенное внимание и забота. - Подбирайте участки с питательной почвой, освещенные и с достаточно увлажненной почвой, - рекомендует Николай. - Лучше всего, если это будет место, надежно защищенное от северного ветра. Не отдавайте предпочтение западинам и понижениям, где скапливается талая и дождевая воды, грунтовые воды должны быть расположены на глубине не менее метра, а уклон почвы - не более трех градусов.

Многолетник кампанула Фото: Елена ФЕДЯШЕВА

ВЫБОР ПОЧВЫ

Несомненно, лучшая почва для всех культур – чернозем. Но в данном случае подойдет и супесь. На чисто песчаных почвах плохо держится вода и они малопитательны, а глинистые, напротив, зачастую переувлажнены. Участок под цветник необходимо ориентировать на южную сторону, чтобы он хорошо освещался и не находился в тени.

Важно также и грамотно распланировать клумбу, в этом случае всем цветам будет комфортно. Для этого старайтесь высаживать самые крупные цветы в центре, а невысокие - по краям цветника. Тогда растения будут получать достаточно света, и не будут друг другу мешать.

И однолетние, но очень эффектные астры Фото: Елена ФЕДЯШЕВА

НЕПРИТЯЗАТЕЛЬНЫЕ ЦВЕТЫ

- Самые нетребовательные - это садовые ромашки, крокусы, безвременники, нарциссы, пионы, хосты, лилейники и астильбы, - рассказывает Николай. - Выбирайте то, что вам нравится больше, и для чего больше подходит ваша почва.

Чему отдать предпочтение – однолетним или многолетним культурам – вопрос вкуса садовода и наличия у него свободного времени. Однолетники нужно пересевать каждый год, некоторые даже рассадным способом. А многолетние цветы раз посадил – и забыл на несколько лет об этих хлопотах.

И главное - регулярный полив Фото: Елена ФЕДЯШЕВА

ПОЛИВ – ОСНОВНАЯ ЗАДАЧА

- Основная задача - это полив, - говорит наш консультант. - Если у вас нет возможности поливать цветы ежедневно, то можно оборудовать систему капельного полива. Примитивный вариант такой системы: установленная неподалеку бочка с отходящими от нее капельными трубками.

Дорогие читатели «Комсомольской правды», если у вас есть какие-то вопросы по выращиванию садовых растений, овощных культур или цветов, присылайте их в редакцию e-mail: elena.fedyasheva@phkp.ru или задавайте по телефону 473-272-79-28 и 473-272-79-27. Можете оставлять отклики под материалами на сайте. На ваши вопросы ответит старший научный сотрудник Научного центра им. И.В. Мичурина Николай Хромов. Еще больше информации по садоводству, цветоводству и огородничеству вы можете найти в группе «Садоводы-огородники-цветоводы России» в соцсети «Вконтакте».

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