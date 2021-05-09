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Уважаемые товарищи! Дорогие друзья!

9 мая мы отмечаем самый главный праздник - День Победы Советского народа над немецко-фашистскими захватчиками в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов.

Мы все низко поклонимся «великим тем годам», «тем славным командирам и бойцам», поклонимся «и мёртвым, и живым», отдадим дань памяти и уважения нетленному ратному и трудовому подвигу наших героических предков, пройдём в стройных колоннах Бессмертного полка вместе с потомками тех, кто 76 лет назад под руководством Коммунистической партии и Верховного главнокомандующего И.В. Сталина ценой неимоверных усилий, лишений и самой жизни защитил честь, свободу и независимость нашей Великой Родины!

Мы высказываем искренние слова глубокой благодарности всем, кто, проявляя мужество и героизм, выстоял в страшном нечеловеческом испытании, одержал долгожданную Победу, спас народы мира от коричневой чумы и возродил из руин нашу многострадальную, израненную Отчизну, подняв её развитие до поистине космических высот!

Мы от всей души поздравляем с Днём Победы вас, наши боевые ветераны, самоотверженные труженики тыла, несломленные дети войны, дорогие воронежцы! Желаем вам, вашим родным, близким, друзьям и однополчанам крепкого здоровья, мирного неба, благополучия, стабильности, успехов во всех ваших делах, планах и начинаниях!

Под Красным знаменем Великой Победы - вперёд, к неминуемому торжеству народовластия и социализма!

Воронежский обком КПРФ