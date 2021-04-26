Дмитрий Певцов: Надоело играть, наигрался!

Дмитрий Певцов в Воронеже Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

24 апреля в Воронеже выступил Дмитрий Певцов. В честь 35-летнего юбилея своей сценической карьеры артист устроил музыкальный вечер шедевров культовых советских фильмов - «Веселые ребята», «Волга-Волга», «Девчата», «Ирония судьбы», «17 мгновений весны», «Асса», «Белое солнце пустыни», а также российского сериала «Бандитский Петербург». Как делились зрители в гардеробе после концерта, «Певцов-оркестр» пробрал их до мурашек.

После представления «Комсомолка» узнала, что нового в творческой жизни артиста.

СВОБОДА ТВОРЧЕСТВА ДОЛЖНА БЫТЬ ОГРАНИЧЕНА РАМКАМИ ПРИЛИЧИЙ

- Дмитрий, почему вы выбрали для концерта ретро-репертуар?

- Такого количества блистательных музыкальных произведений, какие были в советскую эпоху, сейчас нет. Если взять 30 лет современного кинематографа, я не могу назвать ни одной песни, которая пошла бы в народ. А тогда были совершенно удивительные вещи. Да и фильмы сами были душевные. Советский кинематограф во всем мире признавался аутентичным, особенным. Сейчас такого нет, практически. И это не потому, что сейчас плохо. А я хочу с людьми говорить о том, что меня волнует, беспокоит, радует, веселит, с помощью качественных произведений. У меня много разных концертов есть: и по Высоцкому, и «Эхо войны», есть автобиографический музыкальный спектакль, есть ряд произведений, написанных для нашего коллектива. Я выхожу на сцену с тем, что я люблю и считаю возможным использовать. Это язык для общения с людьми, ни одной песни случайной нет, я каждый концерт выстраиваю. Люди должны отдохнуть от трагизма, улыбнуться.

- Да, в Инстаграм вы написали, что советские фильмы надо отнести к объектам нематериального культурного наследия. А современные фильмы зато зрелищнее.

- При наличии свободы должна существовать совесть, должны быть ограничения в сфере морали, нравственности, культуры - ничего не должно быть пошлого. Свобода должна быть ограничена рамками приличий. Сейчас никаких рамок нет. Искусство сейчас по типу «я - режиссер, я так вижу». И это позволяет им тащить на экран и театральную сцену все мерзости, гадости и делать что угодно. В России нет государственной идеологии, это в связи с отсутствием национальной идеи, которая транслировалась бы в общество с самого детства. У кого-то она, может быть, есть, как у детей, которые занимаются спортом или увлечены чем-то и по жизни будут заниматься этим. У них есть что-то, что их по жизни ведет в этом государстве и помогает. А большинство же - в интернете, тик-токах, смартфонах, у них ничего нет, и это опасно. Эта пустота должна заполняться искусством, которое направляется с помощью идеологии.

Дмитрий Певцов в Воронеже Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

КИНО? ЖАЛКО ТРАТИТЬ ВРЕМЯ НА ЕРУНДУ

- Вы давно не снимались в кино, почему?

- Жалко тратить время на ерунду. Работая как артист, никогда не знаешь, какой будет конечный результат. Никогда. Даже при самых лучших составляющих. А подвергать себя неизвестности, даже за деньги, не хочется. Жизнь-то уходит. Я современное кино мало смотрю: это все попытка быстрым монтажом заменить душу, сердце и мысли.

- Какими своими фильмами вы откровенно недовольны?

- «Мафия бессмертна» - моя большая печаль. «Контракт со смертью». Жалею, что в них участвовал. Первый просто неудачный фильм. Второй - халтура.

- А военные?

- «Снайпер: Оружие возмездия» - хороший фильм. Я отдал ему большое количество душевных и физических сил, серьезно к нему готовился. Люди, которые его делали, честно этим занимались. Я не могу назвать его спекуляцией на теме, это про другие фильмы. А это кино честное.

- Современные военные фильмы каждый все фантастичнее и фантастичнее…

- Если бы я был хотя бы режиссером, чтобы вы у меня про это спрашивали. Сейчас вообще кино делают продюсеры, по-русски говоря, администраторы -люди, которые зарабатывают и вкладывают деньги. Все вопросы к ним.

- Какими фильмами гордитесь?

- «Бандитский Петербург» мне очень нравится. «По прозвищу Зверь», «Остановка по требованию». «В круге первом» Панфилова. Фильмы, где мы с супругой Ольгой вместе снимались.

- Кто из современных молодых актеров вам нравится?

- Из молодежи, наверное, Данила Козловский, он профессионал высшей степени и человек потрясающий. Делает авторское кино.

Дмитрий Певцов в Воронеже Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

"ЮНОНА" И "АВОСЬ" - НЕУБИВАЕМЫЙ СПЕКТАКЛЬ

- А в театре все выполнили, что намечали?

- Нет. Рыболовы могут прогнозировать, что они поймают, потом что знают, что пройдут косяки. А актеру в театре - бессмысленное занятие. Это все равно, что намечать, когда у племени родится восьмая дочь у седьмого вождя. Наша профессия – это рулетка. Я хотел быть известным, знаменитым, чтобы у меня брали автографы, и подъехать на мотоцикле к школе с блондинкой сзади. Это случилось. Об актерской профессии-то я не мечтал. А подъехать на мотоцикле мечтал.

- Когда вы стали играть в «Юноне» и «Авось» после Караченцева, не было опасений, что будут сравнивать? Трепета не испытывали перед великими?

- Я с начала своей карьеры играл с великими. Первая моя роль в театре была с Валерием Золотухиным - «На дне», потом с Иваном Бортником - «Мать». Потом играл Фигаро, все помнят телевариант с Мироновым. Потом играл Гамлета после Янковского, в «Женитьбе». Меня это не волнует. У меня всегда было уважение. Что касается «Юноны», это отдельный разговор. Когда происходил мой ввод в спектакль, пошла кликушеская волна против Захарова: «человек еще живой, как вы будете это делать». В общем, ерунда какая-то. В итоге Захаров оказался прав. Причем настолько, что сейчас там может играть любой человек. Этот спектакль неубиваемый.

- Как относитесь к юбилейным датам? Вы 30 лет в «Ленкоме».

- Итогов «Ах, я столько сыграл, а он столько» я не подвожу. Это такая ерунда! Ни цифры, ни юбилеи меня не интересуют. С уходом Марка Захарова закончилась эпоха, скоро уйдут его спектакли, это будет другой театр, все великое, авторское заканчивается с уходом художника. Ничего в этом страшного нет, хоть это и очень печально. Я считаю Марка Захарова своим учителем, большое количество работ он со мной сделал. Годы работы с ним это самые трудные, самые интересные были в моем театральном багаже. Все заканчивается, через 3-4 года станет понятно, куда мы катимся: стоим на месте, падаем в пропасть или, наоборот, взбираемся на вершину. Пока ничего не понятно.

- Никогда не хотелось уйти из «Ленкома»?

- Нет, это мой дом, семья. В семье всякое бывает, но это не повод, чтобы уходить. До сих пор играю любимые роли, которые мне очень нравятся, которые мы делали с Захаровым, в общем, никогда не хотелось уйти. Хотя я всегда работал параллельно - в театре, кино, музыкальных проектах.

Дмитрий Певцов в Воронеже Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

МНЕ УЖЕ НЕ НУЖНО НИКОГО УДИВЛЯТЬ РОЛЯМИ

- Почему в антрепризах не участвуете, как другие артисты?

- Может, у них плохая зарплата в театре? Или повышенная жадность. А я не люблю антрепризы, я и так езжу по стране с музыкальным коллективом, поездок огромное количество. Да и вообще я не люблю играть. Наигрался уже давно. Мне не нужно удивлять ни себя, ни кого-то ролями. Я стараюсь отказываться. А в антрепризу уйти - да бог знает, чем это закончится.

- Для вас музыка сейчас главнее театра?

- На главном месте Бог, потом семья, потом все остальное - театр, кино и музыкальные проекты. Я в профессии 36 лет, меня трудно чем-то удивить и у меня как актера нет желания удивлять кого-то. Мне интересно со сцены общаться с людьми, о том, что меня волнует. В ролях мне это почти не удается. Я стараюсь не участвовать в проектах, которые не несут любовь, радость, надежду. Я не могу выделить главное. Кино я давно забросил, как и оно меня. У меня еще есть педагогика, студенты, живая кровь, которые на диком желании играют спектакли, артисту у них только поучиться. Мне интересно, что происходит в стране и мире, почему мы так плохо знаем историю. Сейчас вышел блистательный фильм митрополита Тихона Шевкунова «Гибель империи. Российский урок», он основан на фактах, на цитатах, на конкретных вещах, о которых умалчивала и советская власть, и позже наши либеральные историки, а это очень интересно.

- Тяжело учить других?

- Мы, работая со студентами, сами учимся. Общаемся, включаем сердце, душу. Это большая ответственность, прежде всего. И радость от того, когда у них получается, не сравнима ни с чем. Ни с каким актерским успехом, наградами, призами. Круче этой радости я в жизни не испытывал.

- Вы в свое время мечтали просто поступить в институт в другом городе, чтобы жить в общежитии. О чем сейчас мечтаете?

- Не мечтаю ни о чем. Мне бы хотелось, чтобы моя семья здравствовала, чтобы те, кто ушли - были живы, но человек предполагает, а Бог располагает.