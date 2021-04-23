В Нововоронеже состоялся «Урок мужества», посвященный Дню участников ликвидации последствий радиационных аварий

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Участниками «Урока» стали студенты колледжа, школьники, представители органов власти и общественных организаций города, журналисты, – всего более 200 человек.

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На площадке учебно-информационного центра Нововоронежской АЭС специалисты нововоронежского филиала Аварийно-технического Центра Росатома (АО «АТЦ Росатома») продемонстрировали образцы современной техники, которая применяется при ликвидации последствий техногенных аварий: приборы и оборудование радиационной и инженерной разведки, роботов-манипуляторов и т.п. Сотрудники АТЦ Росатома объяснили, для чего был создан их центр, рассказали про эволюцию технологий, прошедшую в атомной отрасли за 35 лет, про подготовку персонала и многоступенчатую систему безопасности атомных станций, отвечающую международным требованиям. Все желающие воспользовались уникальной возможностью почувствовать себя настоящими атомщиками и спасателями и примерили индивидуальные средства защиты, которые применяются в зоне аварийных работ.

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Участники мероприятия послушали воспоминания ликвидаторов. Под их руководством смогли поработать с приборами радиационной разведки, которые использовались и используются на атомных станциях и других объектах атомной энергетики. Опции мобильной радиометрической лаборатории продемонстрировали сотрудники отдела радиационной безопасности Нововоронежской АЭС.

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– Мы извлекли уроки из этой аварии. За прошедшие годы для развития атомной энергетики сделано многое. Новые энергоблоки Нововоронежской АЭС поколения «3+» обладают совершенно уникальными системами безопасности. Человечество развивается, и никто не предложил пока других источников энергии, которые бы могли заменить ядерную энергетику. Главное, чтобы мы понимали, с какой силой имеем дело, – отметил дежурный инженер-дозиметрист отдела радиационной безопасности Нововоронежской АЭС, председатель общественной организации ветеранов Чернобыля Николай Сачков.

Впервые на «Уроке мужества» присутствовали пожарные из пожарной части № 14 Нововоронежской АЭС.

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– Техническому оснащению подразделений пожарной охраны уделяется пристальное внимание. Каждый год на вооружение пожарных подразделений поступают новейшие образцы техники, всё самое современное для пожаротушения и ликвидации радиационной аварии, проведения аварийно-спасательных работ. В первую очередь всё это используют подразделения по охране атомных станций, – рассказал начальник специального отделения № 14 72-го специального Управления МЧС России Юрий Харин.

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Оперативная информация о радиационной обстановке вблизи АЭС России и других объектов атомной отрасли представлена на сайте www.russianatom.ru

Управление информации и общественных связей

Нововоронежской АЭС