Единственная рысь в Воронежском заповеднике пытается найти себе пару

Кадр из видео с сайта Воронежского заповедника

Сотрудники Воронежского заповедника опубликовали видеозапись с фотоловушки, на которой рысь, бродя по лесу, издает громкие крики. Таким образом животное сообщает о своем присутствии и ищет себе пару.

Рысь впервые заметили в заповеднике летом в 2019 году, и, судя по всему, это единственная особь в Усманском бору. Во всяком случае, кроме этого экземпляра в поле зрения ученых никто не попадал.

- Рысь ведёт одиночный образ жизни, - рассказали в заповеднике. - Непосредственные встречи животных друг с другом редки и, как правило, они происходят в период гона. Однако общаются звери между собой постоянно. Контакты рысей сопровождаются разными типами звуковых сигналов. Для коммуникации на дальние расстояния звери используют громкие крики, которые называются дистантные. Именно этот тип вокализации удалось запечатлеть с помощью фотоловушки в конце марта.

По словам ученых, такие звуки взрослые особи издают в течение всего года, но чаще всего в феврале-марте, когда ищут себе пару, и в августе. У взрослых самцов старше 2,5 лет частота издавания криков увеличивается во время гона. Взрослые самки кричат в марте гораздо реже самцов, значительно чаще они это делают в августе, в период начала перемещений с котятами по своему участку.

В поисках пары рысь может обойти весь бор, а, не найдя партнера, даже – покинуть заповедник.