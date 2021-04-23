Как отдохнуть в окрестностях Воронежа и не оказаться в полиции

На территории заказнака расположено много турбаз и дач Фото: Елена ФЕДЯШЕВА

Весна в самом разгаре и многие воронежцы уже активно выезжают на дачи или просто на пикники на природу. Одним из популярных направлений у горожан является территория заказника «Воронежский», в котором расположены многие поселки, садовые кооперативы, а также просто живописные места, привлекающие отдыхающих.

В этом году посещение лесов горожанами находится в зоне особого внимания инспекторов пожарного и лесного надзора в связи с угрозой возникновения пожаров. Апрельская засуха уже привела к возникновению многочисленных ЧП. Например, строго запрещено разводить в лесу огонь, а на территории сосновых массивов в пожароопасный сезон не пустят и на машине, поскольку для возгорания сухой хвои достаточно одной искры.

Но в заказнике действуют не только противопожарные ограничения. По закону на территории заказников запрещены промысловая, спортивная и любительская охота; промышленное рыболовство; нахождением с огнестрельным и пневматическим оружием, капканами и другими орудиями охоты; проведение сплошных рубок леса; организация мест отдыха и разведение костров за пределами специально предусмотренных для этого мест; проезд и стоянка автомототранспортных средств вне дорог общего пользования, а также иные виды деятельности, влекущие за собой снижение экологической ценности данной территории или причиняющие вред охраняемым объектам животного и растительного мира и среде их обитания.

Контроль за соблюдением этих норм лежит на государственной инспекции по охране территории Воронежского заповедника, к которому примыкает заказник.

ПРОГУЛКА С «ОТЯГЧАЮЩИМИ ОБСТОЯТЕЛЬСТВАМИ»

В редакцию «КП» обратился Сергей Митченков, который рассказал, что летом 2019 года с семьей двигался на автомобиле по дороге от поселка Маклок Новоусманского района к поселку Бор Рамонского района. В салоне кроме нашего читателя находились его жена и трехлетний ребенок. Вдруг путь им преградили два автомобиля УАЗ. Из машин вышли люди, представились инспекторами заповедника и попросили мужчину предъявить документы. Свои действия они объяснили тем, что дорога находится на территории заказника и проезд по ней запрещен.

- На мою просьбу показать мне документы, подтверждающие полномочия инспекторов на территории заказника, а также запрет на движение в указанном месте, мне ответили отказом, - рассказал «Комсомолке» Сергей Митченков. - Меня такое поведение удивило. Также я усомнился, что данные люди действуют законно и предложим им поехать в полицию или вызвать полицию. Ввиду того, что их действия ничем не подтверждены, я отказался подписывать протокол.

Дальнейшие разбирательства продолжались в полиции. При этом жена и ребенок Митченкова в сопровождении инспекторов остались и провели два с половиной часа в лесу, пока Сергей был в полиции.

Полицейские составили в отношении Митченкова протокол и назначили ему штраф. Однако мужчина свою вину не признал и обратился в суд с иском о признании действий инспекторов заповедника и назначения штрафа незаконными. Последовали семь судов, последний из которых отменил постановление по делу об административном правонарушении, и прекратил производство по делу.

- Основанием для такого решения стало истечение срока давности привлечения к административной ответственности, а также изменение правового режима для лица, в отношении которого вынесено окончательное постановление, поворот к худшему при пересмотре, как правило, недопустим,- рассказал «КП» Анатолий Тарасов, директор ФГБУ «Воронежский государственный заповедник». - Иных выводов, в том числе относительно признания каких-либо дорог дорогами общего или необщего пользования, в судебных решениях нет.

НА МАШИНЕ – ТОЛЬКО ПО АСФАЛЬТУ

Учитывая опыт нашего читателя, мы попросили Анатолия Тарасова разъяснить, как не попасть в подобную ситуацию, и не стать нарушителем, отправляясь на отдых в лес.

- По закону, перемещение на машине в границах заказника разрешено по дорогам общего пользования с асфальтовым покрытием, - рассказал Анатолий Алексеевич. – Таких дорог в заказнике две – от Рамони до поселка Бор и от микрорайона Сомово до Маклока.

Если оставить машину на обочине, то можно пешком прогуляться по бору, пройти к водоемам, насладиться природой.

А как быть с другими, в том числе и грунтовыми дорогами, которые ведут к дачам или базам отдыха? Можно ли ездить по ним? А, если нет, то как добираться?

- Для людей, имеющих путевки на турбазы, проживающих на дачах или едущих в гости, делается исключение, - продолжает Тарасов. – Им достаточно предъявить документы или просто объяснить ситуацию.

По словам директора, главная цель инспекторов вовсе не создать неудобства законопослушным гражданам, а пресечь нахождение в заказнике людей с оружием и орудиями незаконного лова животных. А таких случаев, заверяют в заповеднике, бывает немало.

Зато ограничений на пешие прогулки на территории заказника нет. Но, естественно, жечь костры и жарить шашлыки вне специально отведенных для этого площадок категорически запрещено. Таких нарушителей ждет штраф и даже уголовная ответственность, если их действия станут причиной пожара.