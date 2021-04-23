Власти Воронежской области поздравили с юбилеем институт ФСИН России

Возложение цветов к мемориалу 233-го полка НКВД, защищавшего Воронеж в годы Великой Отечественной войны

Воронежский институт ФСИН России отмечает свое 20-летие. В честь этой даты 23 апреля состоялось торжественное возложение цветов к мемориалу 233-го полка НКВД, защищавшего Воронеж в годы Великой Отечественной войны. Поздравил с юбилеем руководство института, педагогический состав и курсантов по поручению главы региона Александра Гусева его заместитель — руководитель аппарата губернатора и правительства Воронежской области Сергей Трухачев.

Сергей Трухачев в поздравительной речи отметил, что профессорско-преподавательский состав готовит сегодня качественную смену. Обучаясь в институте ФСИН молодые люди приобретают не только профессиональные навыки, но и формируют свои моральные качества.Также в торжестве приняли участие представители Федеральной службы исполнения наказаний, депутаты, представители законодательной и исполнительной власти, силовых структур и вузов региона. Лучшим сотрудникам по традиции вручили ведомственные, государственные, областные и муниципальные награды.

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Также заместитель губернатора зачитал поздравительный адрес от губернатора Александра Гусева.— Рад поздравить всех, кто связал свою жизнь с этим вузом, главные достижения которого не столько эти 20 лет его работы, сколько выпускники. Это престижное учебное заведение Воронежа, где дают качественное образование. Здесь есть все условия для получения знаний и востребованной профессии, — отметил Сергей Трухачев.

— Сегодня в вузе созданы все необходимые условия для эффективной подготовки специалистов. Выпускники института обладают знаниями, навыками и качествами, позволяющими профессионально и ответственно выполнять служебные обязанности. В этом безусловная заслуга руководства и преподавательского состава учебного заведения. Выражаю признательность коллективу и воспитанникам вуза за участие в областных и городских мероприятиях, поддержку социально значимых инициатив. Надеюсь на расширение нашего взаимодействия. Желаю Воронежскому институту ФСИН России дальнейшего развития и долгой истории, – говорится в адресе.

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Воронежский институт ФСИН – единственный в России, где готовят специалистов инженерно-технического профиля для подразделений уголовно-исполнительной системы. Его выпускники несут службу во многих регионах страны – более чем в 80 территориальных органах ФСИН. В вузе на сегодняшний день ведут подготовку на 5 факультетах, где обучается более 1,5 тысяч курсантов, студентов, адъюнктов и слушателей.

Евгения Фролова.