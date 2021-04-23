Выходные в Воронеже: Библионочь, юбилеи Костенок и "Воронежских девчат", два бенефиса

. Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

БИБЛИОНОЧЬ

Библиотеки Воронежа присоединятся к ежегодной Всероссийской акции «Библионочь-2021». 23 апреля в городских библиотеках пройдут творческие мастер-классы, конкурсы, лекции, обзоры, игры, флешмобы, квесты, викторины на тему «Книга - путь к звездам». Программа акции будет посвящена науке, технологиям и 60-летию со дня первого полета человека в космос и звездной фантастике. Акция пройдет в библиотеках в режиме «библиосумерек». Полная программа здесь

. Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

РАХМАНИНОВСКАЯ ПРОГРАММА

23 апреля в Воронеж на гастроли приедет известный пианист Даниил Саямов. Продолжатель лучших традиций русской фортепианной школы, воспитанник выдающихся педагогов и пианистов Сергея Осипенко и Веры Горностаевой, являющихся учениками Льва Оборина и Генриха Нейгауза. По окончании аспирантуры он продолжил образование в Лондонском Королевском колледже музыки профессора Дмитрия Алексеева. Лауреат и призер престижных международных конкурсов. Критики характеризуют манеру игры Саямова как сплав интеллектауализма и виртуозности.

Исполнитель представит воронежским любителям музыки изысканную сольную программу из произведений Сергея Рахманинова: Этюд-картина ор.33 # 2 До мажор, Этюд-картина ор.39 #1 до минор, «Сирень», Этюд-картина ор.39 # 5 ми-бемоль минор, «Колыбельная», Вариации на тему Корелли ор. 42.

Концерт пройдет в ВКЗ, начало в 19.00.

афиша вкз

ШЕДЕВРЫ КЛАССИКИ

23 и 24 апреля Воронежский академический симфонический оркестр под управлением Владимира Вербицкого исполнит шедевры русской и зарубежной классики. В программе - «Картинки с выставки» Мусоргского в оркестровке Мориса Равеля, полька Штрауса «Гром и молнии», полонез из оперы «Евгений Онегин» Чайковского, а также сцена письма Татьяны и ария Ленского. В образах героев оперы «Евгений Онегин» выступят солистка Воронежского театра оперы и балета Дарья Филиппова и солист Мариинского театра Артем Мелихов.

Концерты в филармонии пройдут 23 апреля в 19.00, 24 апреля в 18.00.

ЮБИЛЕЙ КОСТЕНОК

24 апреля в археологическом музее-заповеднике «Костенки» стартует 30-й сезон. В этот день откроется выставка «Охота в палеолите: развлечение или необходимость?», а также пройдет развлекательная программа на открытой музейной площадке.

Гостям покажут, как делали первобытные орудия труда из камня, дубили кожу, плели из лозы. Посетители музея смогут также поупражняться в ловкости, силе и быстроте реакции, заняться первобытным искусством, посетив мастер-классы живописи каменного века.

Почувствовать себя настоящими археологами и палеонтологами можно на занятии в интерактивной песочнице, хранящей скелет мамонта и кости других древних животных.

Начало праздника в 11.00.

. Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

БЕНЕФИС БУХТОЯРОВА

24 апреля в театре драмы пройдет бенефис Вячеслава Бухтоярова.

Вячеслав Владимирович служит в Кольцовском театре уже более 45 лет. В его творческой копилке более 80 разноплановых работ, особенно артисту удаются острохарактерные роли. Среди них - Отец в постановке «Река Потудань» по Платонову, Кохинур в «Волшебных кольцах Альманзора» Габбе, Мэтр Бриден в «Любовью не шутят» де Мюссе, Хмелик в «Соло для часов с боем» Заградника, Валерий Ильич в спектакле «Легкий способ бросить курить» Дурненкова, Старик в в постановке «С любимыми не расставайтесь» Володина, Аттилио в «Рите» де Филиппо, Сорин в «Чайке» Чехова, Каменщик в «Куда летишь, кукушечка», Дедушка в «Ганди молчал по субботам» Букреевой, Дон Педро в «Ракушке» по пьесе Кальдерона, Старец в «Улитке на склоне» Стругацких, Первый могильщик в «Гамлете» Шекспира.

В свой бенефисный вечер Вячеслав Бухтояров выйдет на сцену в роли фермера Карри в спектакле Никиты Рака «Продавец дождя» по одноименной пьесе Нэша. По окончании спектакля состоится поздравление артиста.

Вячеслав Бухтояров в центре Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

ОПЕРЕТТА "ГРАФ ЛЮКСЕМБУРГ"

24 апреля в театре оперы и балета покажуь оперетту «Граф Люксембург» Легара. Занятная история о любви и сословных предрассудках, которая обошла все музыкальные сцены мира. Это одна из лучших оперетт гениального композитора, благодаря которой граф Люксембург стал символом неподкупной любви и парижского шика. Начало в 18.00.

ЮБИЛЕЙ ВОРОНЕЖСКИХ ДЕВЧАТ

25 апреля прославленные «Воронежские девчата» приглашают отметить 55-летие коллектива. Ансамбль не зря называют культурным брендом региона: многие годы он выполняет роль посла мира, представляя Воронежскую область на международных форумах. За свою богатую гастрольную практику артисты ансамбля дали более 30 тысяч концертов, им аплодировали слушатели Швеции, Японии, Франции, Великобритании, Мексики, Италии, Германии, Швейцарии, Финляндии, Словакии, Китая, Индии, Эфиопии, Словении и других стран.

Ансамбль выступит в филармонии в 15.00.

Воронежские девчата Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

БЕНЕФИС СВЕТЛАНЫ НОСКОВОЙ

25 апреля в театре оперы и балета состоится бенефис Светланы Носковой. Прима-балерина театра выступит в партии Шехерезады в балете «Тысяча и одна ночь» Амирова.

- Еще во время учебы в Воронежском хореографическом училище талантливой старшекурснице Светлане Носковой доверяли исполнение ролей в театральных постановках. В 2000 году Носкова уже в качестве солистки пришла в воронежский балет и быстро завоевала сердца зрителей. У Светланы классическая школа и прекрасные природные данные. Она восхищала ценителей балета в партиях Одетты-Одиллии, Жизели, Сильфиды, Джульетты. Но ее таланту подвластна и актуальная танцевальная лексика: не менее яркие образы артистка создала в модерн-балетах и современных танцевальных постановках, - отметили в театре. - Для своего бенефиса Носкова неслучайно выбрала балет «Тысяча и одна ночь». Партия Шехерезады привлекает балерину интересным сплавом классической хореографии и восточной пластики, а кроме того дает простор для актерской игры. Шехерезада Светланы Носковой - воплощение идеального женского начала, способного изменить этот несовершенный мир в лучшую сторону.

После спектакля пройдет церемония чествования балерины. Начало в 18.00.

. Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

10 ЛЕТ ПЛЕНЭРАМ

В выставочном зале на ул. Кирова 8 работает юбилейная экспозиция, посвященная 10-летию академических пленэров в Воронежской области.

Первый академический Третьяковский пленэр прошел в 2011 году в Борисоглебском районе, коллекцию созданных на пленэре картин передали в дар музею села Третьяки. С тех пор пленэры, проведенные Воронежским художественным училищем совместно с Российской академией художеств, превратились в заметные культурные события в регионе. Произведения участников пленэров разных лет украсили стены домов пожилых людей, домов-интернатов и различных городских объектов, картины пленэра «Читая Бунина» вошли в коллекции Воронежского литературного музея имени Никитина, коллекция работ участников пленэра «Рамонь. Ольденбургские» в 2018-м передана замку Ольденбургских.

Выставка продлится до 14 мая, вход свободный.

. Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

КУЛЬТУРНЫЙ СЛОЙ

В краеведческом музее на ул. Плехановской, 29 открылась выставка «Культурный слой города Воронежа». Горожанам показывают находки последних лет, предметы нумизматики, изделия из керамики и стекла, предметы быта, обнаруженные во время раскопок объекта культурного наследия «Культурный слой Воронежа». Экспозиция рассказывает об археологических работах в историческом центре города. Посетители узнают, как заселялся город, какие этнические группы проживали на его территории, чем занимались его жители в XVII-начале ХХ века.

Экспозиция продлится до 14 мая.