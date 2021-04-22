Последние новости Воронежа на 22 апреля 2021 года: митинг и изменение движения на Плехановской

Местом сбора горожане выбрали сквер Пушкина. Фото: Анна ГРЕБЕНКИНА

Накануне несанкционированная акция состоялась в центре Воронежа. По данным мэрии, она собрала незначительное количество участников и прошла без ЧП и задержаний. Число митингующих на пике не превышало 150-200 человек. По оценкам наших корреспондентов, визуально в сквере Пушкина было около пятисот человек, порядка 50 задержали. Но все это происходило в мирной форме. Дорожники начали готовиться к созданию выделенных полос на улице Плехановской. Из-за чего изменится схема дорожного движения. Например, закроют и отделят разметкой существующие парковочные карманы, а также демонтируют два местных проезда: между домами №№ 25 и 27 и домами №№ 54 и 56. Кроме того, два выезда и заезда во двор домов №42 и №48 станут односторонними. Подробнее об этом по ссылке. К нанесению разметки приступят, как только прекратятся дожди. Тогда же начнут устанавливать новые дорожные знаки.

Власти объявили торги на строительство информационно-туристического комплекса в Ломовском природном парке, который расположен в Воробьевском районе. Объект с фасадным освещением и витражным остеклением оснастят инженерной инфраструктурой, а территорию вокруг благоустроят. Первая очередь проекта обойдется почти в 20 млн рублей. Заявки на аукцион принимают до 14 мая. Инфоцентр нужно сдать к 1 ноября.

В Воронеже арестовали организатора преступной группы, которая обманывала воронежцев под видом оказания юридический услуг. Мошенники арендовали помещения в разных районах города и вымогали у людей деньги. Среди пострадавших оказались в основном социально незащищенные категории – пенсионеры, инвалиды. В материалах уголовного дела Следственного комитета уже больше 80 томов. Суд арестовал главу группы до 5 июня.