Мирные задержания и прогулка от Пушкина к Заставе: как прошла акция протеста в Воронеже

На этот раз обошлось почти без провокаций. Фото: Кирилл Мишин

В среду, 21 апреля, в центре Воронежа прошла третья за год «прогулка». Визуально в сквере имени Пушкина и у оперного театра находилось около 500 человек. Народ начал подтягиваться к точке сбора несанкционированной акции после 19:00.

Акция оппозиции в Воронеже. Фото: Кирилл Мишин

Спустя минут десять к горожанам вышли несколько девушек-полицейских, чтобы проверить паспорта на случай, если среди митингующих несовершеннолетние. Стоит отметить, что других правоохранителей в тот момент не было.

Несанкционированный митинг в Воронеже. Фото: Кирилл Мишин

Однако немного позже с разных сторон к скверу стали стягиваться силовики. Они брали протестующих в кольцо и постепенно его сжимали. Затем к воронежцам вышел мужчина в форме и зачитал информацию о том, что акция незаконная, и попросил всех уйти.

Несанкционированный митинг в Воронеже. Фото: Кирилл Мишин

Некоторые молодые люди испугались и поспешили покинуть сквер. Тех, кто остался, задержала полиция. Кстати, на этот раз обошлось почти без провокаций. Все спокойно шли с правоохранителями в автобусы. Некоторые воронежцы с подходили к силовикам еще до того момента, как их взяли под руки. Мол, если уж к вам идет ОМОН, то лучше отправиться ему навстречу.

Несанкционированная акция в Воронеже. Фото: Кирилл Мишин

В какой-то момент полицейские обратили внимание на пенсионерку, которая стояла на бордюре. Та не испугалась, а элегантно спрыгнула вниз и проследовала со стражами порядка.

Акция оппозиции в Воронеже. Фото: Кирилл Мишин

Но не обошлось и без инцидентов. Так, мужчина развернул написанный от руки плакат с оскорблениями в адрес президента. Однако простоял он буквально несколько секунд. Так быстро воронежский ОМОН еще не бегал... Горожанина ждала та же участь, что и других участников - автобус. Всего же по наблюдениям наших корреспондентов было задержано около 50 человек.

Акция оппозиции в Воронеже. Фото: Кирилл Мишин

Когда же кольцо в сквере Пушкина окончательно «зачистили», оставшиеся за оцеплением митингующие отправились в сторону Заставы. Следующие пару часов участники акции гуляли по Плехановской с включенными фонариками. Полицейские часто преграждали им путь, но никого не задерживали.

Несанкционированная акция в Воронеже. Фото: Кирилл Мишин

Около 22:00 несанкционированная акция завершилась.

- Число участников на пике не превышало 150-200 человек. Воронежцев, приглашенных для профилактических бесед, отпустили по домам. Работа правоохранительных органов отличалась максимальной корректностью и уважением к согражданам, - рассказали в мэрии Воронежа.