В Воронеже депутаты определили порядок реализации инициативных проектов горожан

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Депутаты городской Думы утвердили Положение о порядке рассмотрения и реализации инициативных проектов в городском округе город Воронеж. Этот вопрос был рассмотрен на заседании 22 апреля.

Как пояснили в думской пресс-службе, проект решения был подготовлен не случайно. Ранее были внесены изменения в федеральное законодательство об организации местного самоуправления.

В городском парламенте подчеркнули важность темы – власти заинтересованы, чтобы воронежцы принимали активное участие в управлении и развитии областного центра.

Так, новое Положение устанавливает порядок определения части территорий Воронежа, на которых могут реализовываться инициативные проекты. А также предусматривает регламент выдвижения, обсуждения, внесения, рассмотрения инициативных проектов, проведение конкурсного отбора, финансирования, их формы.

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Все инициативные проекты должны, прежде всего, иметь приоритетное значение для горожан и быть направленными на решение вопросов местного значения. Также уточняются источники финансирования. Проекты будут воплощаться в жизнь на добровольные пожертвования индивидуальных предпринимателей и юридических лиц.

Кроме того, каждый проект будет оценивать конкурсная комиссия, а в дальнейшем – структурное подразделение мэрии.

– Целью нового положения является вовлечение воронежцев в процесс решения вопросов местного значения, поддержка инициатив горожан. Соответствующие изменения отражены и в Уставе Воронежа, за которые проголосовали на заседании парламентарии. Так, во 2-м пункте Устава, где перечисляются формы непосредственного осуществления населением местного самоуправления, проекты стоят наряду с местным референдумом, муниципальными выборами и т.д., – подытожили в горДуме.

Ирина Шабанова