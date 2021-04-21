Первый хаб СБЕР ЕАПТЕКИ открылся в Тамбове

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Безрецептурные препараты СБЕР ЕАПТЕКА бесплатно доставляет на дом.

На торжественном открытии присутствовали: начальник управления регионального развития и поддержки инвестиционной деятельности Тамбовской области Ольга Камнева, временно исполняющий полномочия главы города Тамбова Максим Косенков, управляющий Тамбовским отделением ПАО Сбербанк Владимир Компаниец и директор Центрально-Чернозёмного региона компании СБЕР ЕАПТЕКА Ольга Федотова.

Благодаря СБЕР ЕАПТЕКЕ жителям Тамбова станет доступен широкий ассортимент лекарств, включая редкие препараты. С развитием деятельности компании в регионе заказать и получить лекарства станет еще проще: в 2021 году заработают еще 80 пунктов выдачи заказов через партнерские аптеки.

Открытие СБЕР ЕАПТЕКИ в Тамбове – часть стратегии развития компании в регионах. В 2021 году заработали первые аптечные хабы в Белгороде, Воронеже, Иванове, Ярославле, Ростове-на-Дону, Курске, Орле и Ульяновске, в 2020 году – в Казани.

В СБЕР ЕАПТЕКЕ в Тамбове представлено более 12 000 товаров. Кроме лекарств и витаминов в интернет-аптеке доступен широкий выбор товаров для красоты и здоровья, средства гигиены и медтехника. На дом доставляют любые товары, кроме тех, что отпускаются по рецепту. Спиртосодержащие и рецептурные препараты можно приобрести на месте, а также заказать онлайн и забрать в СБЕР ЕАПТЕКЕ или пункте самовывоза.

Открытие СБЕР ЕАПТЕКИ сопровождалось благотворительной акцией: компания передала лекарства и медицинские товары в пользу подопечных Тамбовского регионального отделения Общероссийского общественного благотворительного фонда «Российский детский фонд».

Максим Косенков, временно исполняющий полномочия главы города Тамбова:

«Открывая первый хаб СБЕР ЕАПТЕКИ в Тамбове, мы искренне надеемся, что нашим жителям станет доступен широкий ассортимент лекарств и товаров для здоровья. Уверен, что доставка на дом безрецептурных лекарств и товаров для здоровья будет востребована не только среди нуждающихся в них пожилых и маломобильных земляков, но и среди тех, кто планирует поехать в отпуск или заняться профилактикой заболеваний и здоровым образом жизни. Прекрасно, что СБЕР ЕАПТЕКА начинает работу в регионе с благотворительной акции. Через Тамбовское региональное отделение Общероссийского общественного благотворительного фонда «Российский детский фонд» его подопечным переданы необходимые лекарства и товары для здоровья. Это свидетельствует о том, что СБЕР ЕАПТЕКА – это не только высокие технологии, но и ответственный, социально-ориентированный бизнес».

Антон Буздалин, основатель и генеральный директор компании СБЕР ЕАПТЕКА:

«СБЕР ЕАПТЕКА – современный сервис, который помогает людям заботиться о здоровье. Наша миссия – доставлять товары для здоровья тем, кому это важно, и теперь возможность заказать лекарства, не выходя из дома, есть и у жителей Тамбова. По мере расширения присутствия компании в регионе мы будем работать над ускорением обработки и доставки заказов, а это значит, что получить лекарства станет еще проще».

Владимир Компаниец, управляющий Тамбовским отделением ПАО Сбербанк:

«Сегодня в Тамбове важное событие. Мы открываем первый в городе хаб СБЕР ЕАПТЕКИ. Он стал четвертым в Черноземье и это свидетельствует о том, что цифровые сервисы все больше завоевывают популярность у населения. Здоровье – главная ценность для любого человека, поэтому мы видим своей задачей создание возможностей для профилактики, поддержки здоровья и качественного лечения в случае необходимости. СБЕР ЕАПТЕКА дополняет нашу экосистему, обеспечивая население региона надежными и проверенными лекарственными препаратами. Полагаю, что наш сервис будет по достоинству оценен жителями Тамбовской области».

Аптека-хаб в Тамбове работает по адресу: проезд Монтажников, 2Г. Площадь хаба 510 кв. м, из них 36 кв. м занимает торговый зал, остальное пространство отведено под хранение товаров. В штате четырнадцать сотрудников, включая курьеров. Заказы курьеры доставляют на автомобилях.