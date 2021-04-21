Появится ли в Воронеже мусоросжигающий завод и какой мусор вовсе не мусор

фото Елены Федяшевой Фото: из архива «КП»

22 апреля отмечается День Земли, когда экологи призывают жителей мира обратить внимание на проблему загрязнения почвы, накопления отходов, сделать выбор в пользу раздельного сбора мусора и отправления на переработку вторичных материалов, а, может быть, и совсем изменить свое отношение к потреблению в пользу бережного отношения к расходованию ресурсов планеты.

Сегодня на территории региона официально расположены 17 полигонов для захоронения твердых коммунальных отходов. Региональный оператор «Экотехнологии» эксплуатирует три из них – ООО «Экосфера», МУП «Аквасервис» и ООО НКП «Поэтро». За 2019 год только на эти три площадки доставили более 4,2 миллиона кубометров мусора, из них более 3,7 миллионов кубов обработали, а более 475 тысяч тонн захоронили. В прошлом году из такого же объема ТКО обработали более 3,9 миллионов кубометров и захоронили более 432 тысяч тонн. По данным регионального оператора, сегодня на вторичную переработку с конвейера мусоросортировочного завода отправляются около 10% твердых бытовых отходов.

ТОКСИЧНЫЕ ОТХОДЫ

Во многих странах проблему с отходами решают с помощью строительства мусоросжигающих заводов. Россия тоже готова пойти по этому пути. Но на воронежцев перспективы строительства такого предприятия лишь наводят ужас: горожане беспокоятся, что мусоросжигающий завод станет еще одним источником загрязнения воздуха и навредит экологии региона. Впрочем, в «Экотехнологиях» эту информацию отрицают, заявляя, что не планируют строить завод по сжиганию отходов.

- Однако современные мусоросжигающие заводы декларируются как экологически безопасные, - заверил регоператор по обращению с отходами. – Имеет смысл изучить европейский опыт, где такие заводы стоят в городах.

Среди бытового мусора зачастую оказываются и токсичные отходы, загрязняющие почву и водоносные горизонты. Это ртутные лампы, термометры, батарейки, аккумуляторы. В идеале они не должны попадать в общую массу отходов. Но это вопрос личной ответственности каждого потребителя. Специальных контейнеров для токсичных отходов (как сеток для ПЭТ-тары) на площадках Воронежа нет. Однако батарейки, лампы и аккумуляторы принимают сегодня многие организации, в том числе магазины бытовой техники и административные учреждения. Практически каждый месяц в городе проводятся акции по сбору вредных отходов. Достаточно просто выделить в доме контейнер или банку для сбора тех же батареек, и периодически относить их на пункты приема.

Несмотря на то, что «Экотехнологии» сбором токсичных отходов не занимаются, если рабочие мусоросортировочного завода обнаруживают на ленте батарейки или ртутные лампы, то извлекают их и передают на переработку.

Сейчас только 10% мусора перерабатывается Фото: Елена ФЕДЯШЕВА

РАЗДЕЛЬНЫЙ СБОР

Сетки для сбора пластиковых бутылок стали обычными для Воронежа. На сегодня ими оборудованы 1246 площадок. Ежемесячно в эти контейнеры собирается до 60 тонн ПЭТ-тары. Установка сеток производится по желанию жильцов, на основании их заявок в УК или к председателю уличного комитета (для частного сектора). Конечно, не все горожане сортируют мусор и складывают пластик в специальные сетки. Стимул здесь, пожалуй, только один: отсортированная в сетки часть отходов не учитывается в общем объеме, а это позволяет сэкономить на коммунальной плате за вывоз и утилизацию ТБО.

Идеальная схема предполагает, что все отходы должны перерабатываться, а не загрязнять землю. Мусорная реформа в Воронежской области пусть и небыстро, но набирает обороты. Все больше горожан принимают участие в экологических акциях, где принимают на утилизацию кроме токсичных отходов типа батареек и ртутных ламп, бытовую технику, и подлежащие переработке материалы: упаковочные материалы и различные виды пластика. А в ближайшей перспективе на контейнерных площадках города появятся разноцветные емкости для сбора влажных отходов, органики и вторичного сырья.