Воронежский губернатор прокомментировал послание Владимира Путина Федеральному собранию

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21 апреля Президент России Владимир Путин выступил с ежегодным посланием Федеральному Собранию РФ. В мероприятии принял участие губернатор Воронежской области Александр Гусев. По итогам он отметил важность послания. По его словам, оно стало для органов власти руководством к действиям, а для граждан — ориентиром, который поможет эту власть контролировать.

Александр Гусев выделил, что в целом послание имеет социальную направленность. Главный смысл которой – благополучие конкретного человека и всего российского общества. А Воронежская область находится в тренде установок главы государства, тем более, когда они касаются заботы о жителях региона, развитии предпринимательства.

– Владимир Владимирович сделал анализ влияния пандемии на жизнь страны, рассказал о солидарном преодолении опасной ситуации, остановился на мерах государственной поддержки. Новый весомый пакет таких мер, о чем только что объявлено, станет ощутимым подспорьем и для граждан, и для экономики. В этом нет никаких сомнений, – пояснил Александр Гусев.

Также губернатор назвал приоритетные направления работы властей региона в 2021 году. Акцент будет сделан на эффективности вложения денег в социальную сферу. В области продолжится финансирование строительства и обновления школ, детских садов, культурных, спортивных и медицинских объектов. Экономить на них не станут, но контроль будет строгий.

– Также уже в этом году намереваемся приступить к более глубокой модернизации первичного звена здравоохранения, обновлению автопарка скорой помощи. Эти наши планы синхронизированы с тем, что сказал Президент, – добавил глава региона.

Отметил Александр Гусев и то, что воронежская экономика уверенно прошла пандемию благодаря высокой степени диверсификации и разумному подходу к приостановке производств во время самоизоляции. Тем не менее, сейчас важная задача, которую поставил Президент, – в короткое время регион должен выйти на докризисные экономические показатели.

– Но и в числе наших первоочередных задач будет оставаться, конечно, проведение вакцинации от коронавируса. Мы должны убедить как можно большее число воронежцев сделать прививку, ведь от этого зависит и их здоровье, и снятие всех эпидограничений в области. Каждый день лично контролирую этот процесс, – резюмировал губернатор.

Важной темой послания он также назвал федеральную поддержку регионов в плане совместной реализации «проектов созидания».

Один из разделов послания был посвящен обороноспособности и современным политическим приоритетам России.

– Такая четкая артикуляция позиции государства, я считаю, послужит еще большей консолидации нашего народа, а в международном масштабе — лучшему пониманию объективных причин, влияющих на решения нашего высшего руководства. А для кого-то, возможно, это станет предостережением от глобальных ошибок. Я бы сказал, что сегодняшнее обращение Президента было очень содержательным, конкретизированным, целеустремленным. Буквально сразу же по возвращении в Воронеж дам первые распоряжения о выполнении положений Послания, – подытожил Александр Гусев.

Ирина Шабанова