Последние новости Воронежа на 21 апреля 2021 года: утопленники, шквалистый ветер и суд над киллером

Порывы ветра могут доходить до 15-20 м/с. Фото: Анна ГРЕБЕНКИНА

В воронежском водохранилище утонули двое мужчин. Происшествия случились с разницей в несколько дней. Сначала достали тело 42-летнего мужчины. При осмотре тела каких-либо внешних повреждений специалисты не обнаружили. Вероятно, горожанину просто не хватило сил. Второй погибший - 64-летний воронежец. Он забрался в водохранилище около водолазной станции в Железнодорожном районе города. Однако выбраться из воды уже не смог.

В ближайшие дни горячую воду вернут в 319 домов Воронежа. Ограничения ввели 19 апреля, однако из-за похолодания губернатор поручил скорректировать график работ на теплотрассах. Всего воду отключили в 593 домах. Некоторые магистрали по итогам опрессовок уже вскрыты, запустить их в работу пока не получится.

Рамонский районный суд рассмотрит дело 61-летнего киллера из Москвы. Мужчина расстрелял 23-летнего парня под Воронежем. Киллера наняли, чтобы он расправился с отцом молодого человека. Убийца собирался подстеречь жертву за рулем автомобиля Nissan. Но в тот день на водительском сидении оказался его сын. Как позже выяснило следствие, наемник взял за работу 1 миллион рублей.

Спасатели предупреждают воронежцев о шквалистом ветре. 21 апреля ожидаются порывы 15-20 м/с. Региональное ГУ МЧС в очередной раз напоминает, что при сильном ветре ни в коем случае не стоит парковать транспорт под деревьями, рекламными и ветхими конструкциями и без крайней необходимости выходить на улицу.