В Воронежской области разыскивают 1690 уклонистов от армии

Главный военный комиссар области Сергей Панков. Фото: Кирилл Мишин

В конце прошлой недели в Воронеже прошел День призывника. Военный комиссариат провел небольшую экскурсию для школьников. Ребятам показали технику МЧС и Росгвардии, а также различное оружие и бронежилеты. Не обошлось и без традиционного угощения полевой кашей.

День призывника в Воронеже. Фото: Кирилл Мишин

День призывника в Воронеже. Фото: Кирилл Мишин

Как сообщили в комиссариате, в прошлом году в армию призвали 10 098 жителей региона. Однако из них служить отправились только 1256 человек, что более чем на 10% выше нормы. Внушительная часть молодых людей, а именно 7050 человек, получила отсрочку. Еще 1 771 призывник был освобожден от службы в армии, 18 человек направились на альтернативную гражданскую службу, а троим перенесли призыв до 1 мая.

Кроме того, 39 молодых людей вместо военного билета получили справку, так как до 27 лет они не прошли службу в армии без законных оснований.

День призывника в Воронеже. Фото: Кирилл Мишин

Не обошлось и без розыска призывников, которые бегали от военного комиссариата. Таких на осень 2020 года было 2099 человек. Из них 316 удалось найти, еще 85 уклонистов обнаружили в рамках весенней призывной компании.

День призывника в Воронеже. Фото: Кирилл Мишин

Сказался на призыве и коронавирус. Призывникам измеряют температуру, транспорт, на котором перемещают молодых людей дезинфицируют, доставка людей в военные части проходит в отдельных, прицепных вагонах или специальным автотранспортом. Но это не все ограничения из-за COVID-19:

- После того, как призывник сдает тест на коронавирус, мы стараемся, чтобы они ни с кем не контактировал, в том числе и с родственниками. Кроме того, любой военнослужащий может сделать прививку от ковида на добровольной основе, - рассказал главный военный комиссар Воронежской области Сергей Панков.