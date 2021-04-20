Последние новости Воронежа на 20 апреля 2021 года: отключение горячей воды, ливни и взрывы

Что важного произошло в городе за минувшие сутки. Фото: Анна ГРЕБЕНКИНА

Из-за похолодания и дождей в Воронеже перенесут сроки отключения горячей воды. Напомним, после завершения отопительного сезона должны были начаться профилактические работы на теплосетях. Однако губернатор поручил скорректировать график отключения горячей воды и перенести их на более поздний срок - .после установления высоких положительных температур.

В Воронеже парковка на улице Плехановской (от Донбасской до площади Ленина) стала бесплатной. Это связано с подготовкой участка к созданию выделенной полосы для общественного транспорта. Работа по нанесению разметки, установке знаков в связи с новой схемой дорожного движения потребует времени. В этот период автомобилисты могут воспользоваться парковками даром. Затем за счет этого пространства и будет свормирована выделенка.

Специалисты не нашли экологической катастрофы на Черепашьем озере под Воронежем: в воде плавают рыбы, по берегам перемещаются земноводные и ужи. Сотрудники регионального департамента природных ресурсов и экологии склонились к версии о естественных причинах гибели живности. Черепахи могли умереть из-за сложных условий зимовки. Осенью озеро обмелело и зимой промерзло практически до дна. Кроме того, эксперты убеждены, что зависимости между ЧП с озером и загрязнением Усманки нет.

Накануне вечером воронежцев вновь напугали взрывы» и «вспышки». Горожане из разных частей города сообщали, что «от грохота трясутся окна и двери в домах». Как пояснили в пресс-службе Западного военного круга, на полигоне «Погоново» состоялся заключительный этап ночных тактических учений мотострелковых подразделений, усиленных артиллеристами и танкистами. В нем поучаствовали около 500 военнослужащих, более 100 единиц вооружения, военной и специальной техники, такой как танки Т-72Б3 и боевые машины пехоты БМП-2.

В Воронеже всю рабочую неделю будут лить дожди. По данным синоптиков, влиять на погоду будет оказывать циклон, пришедший с юго-запада. Ночью температура будет понижаться до +4…+6 градусов.