Воронежским детям-сиротам планируют закупать жилье в строящихся домах

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Губернатор Александр Гусев совместно с прокурором Воронежской области Николаем Савруном и главным следователем региона Кириллом Левитом провел личный прием детей-сирот по вопросам обеспечения их жильем. Мероприятие прошло в приемной Президента РФ, сообщили в облправительстве 20 апреля.

Решение о совместном приеме было принято из-за актуальности проблемы. Особое внимание уделили тем, кто не может получить квартиры на протяжении нескольких лет. Глава региона озвучил новый проект, который сейчас прорабатывается в облправительстве и позволит увеличить финансирование закупок жилья для сирот. Профильным ведомствам поручено изучить возможность приобретения квартир в строящихся домах с использованием эскроу-счетов.

– Мы обязаны ориентироваться на интересы воронежцев, принимая современные управленческие решения. Если проект с долевым участием возможен, мы в этом году должны запустить его как пилотный. Когда поймем вероятность такого расклада, то изучим, сколько дополнительно денег на покупку квартир для детей-сирот выделим, – пояснил Александр Гусев.

Большинству заявителей, пришедших на встречу, рассказали, что они смогут въехать в новые квартиры уже в этом году по вступившим в силу решениям суда. Также губернатор поручил обсудить возможность предоставления жилья не только в Воронеже, но и районах области по желаю льготников. Кроме того, некоторым участникам встречи разъяснили, как правильно встать на учет.

Также губернатор поручил дополнительно информировать детей-сирот и оставшихся без попечения родителей о возможности получения ими компенсации за найм жилья и о других соцгарантиях, установленных в регионе.

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— Мы должны ставить себе цель: улучшать качество жизни разных категорий граждан. А это напрямую зависит от настроек государственной системы. Давайте сделаем анализ по всем детям-сиротам: например, выясним, кто не получает денежную компенсацию за жилье 10 тысяч рублей в месяц, проживая на съемных квартирах. Чтобы мы им еще раз дали информацию, что у них есть такая возможность. И нужно понять в целом, как часто и какую информацию мы даем им о мерах поддержки, – резюмировал Александр Гусев.

В свою очередь прокурор области Николай Саврун и руководитель регионального СУ СК РФ Кирилл Левит обратили внимание, что следует взять на отдельный контроль ситуации, когда жилье, достающееся сиротам от родственников или опекунов, либо продается, либо доводится до такого состояния, что становится непригодным.

Напомним, в 2021 году власти Воронежской области выделили дополнительное финансирование на покупку жилья. Общий объем средств составит 672,8 млн рублей (в прошлом году – 641,3 млн рублей). На эти средства планируется приобрести 331 квартиру с учетом стоимости 1 кв. м жилья в 52 041 рубль. В марте были заключены госконтракты по 113 квартирам. В ближайшее время подведут итоги торгов еще на 32 жилых помещения.

Ирина Шабанова