Воронежская область в 2020 году выполнила плановые показатели вакцинации

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В 2020 году в Воронежской области плановая иммунизация жителей от инфекционных заболеваний прошла в соответствии с установленным графиком. Проведению профилактических прививок не помешала пандемия коронавируса и введенные ограничения. Об этом шла речь на совещании в облправительстве, прошедшем 19 апреля под председательством губернатора Александра Гусева.

В целом по региону был успешно выполнен годовой план по вакцинации. К примеру, только от гриппа прививки сделали 1,354 млн жителей области.

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Кроме того, как рассказала врио руководителя управления Роспотребнадзора по Воронежской области Галина Ласточкина, иммунизация осуществлялась и по заболеваниям, которые не характерны для нашего региона. Например, от желтой лихорадки и клещевого энцефалита. От них привили пациентов, запланировавших поездки в страны с риском заражения. По итогам прошлого года получили вакцину от этих болезней 19 и 409 человек, соответственно.

Отметили на совещании и проблему – она связана с иммунизацией детей даже при высоких показателях вакцинации. Сейчас в регионе порядка двух тысяч детей остаются не привитыми против инфекций, входящих в национальный календарь прививок. Основная причина, по которой родители отказываются от процедур для малышей, в основном связана с общим недоверием к прививкам.

В прошлом году власти Воронежской области в прививочную кампанию вложили 84,9 млн рублей. На эти средства были закуплены 17 наименований вакцин, в том числе дорогостоящие препараты против менингококковой инфекции, ветряной оспы и пневмококковой инфекций зарубежного производства. Обеспечивалась также антирабическая помощь гражданам после нападения животных.

Губернатор Александр Гусев напомнил, что в связи с вакцинацией от коронавируса не стоит забывать и о прививках от других заболеваний. Их угроза также существует.

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– Воронежская область справилась с плановой иммунизацией в 2020 году, и в дальнейшем мы будем уделять этому пристальное внимание. Необходимо объяснять – будем объяснять. Потому что вакцинация – оптимальный и, главное, надежный способ уберечься от болезней самим и защитить детей, – резюмировал глава региона.

Он поручил внести корректировки в план вакцинации на 2022 год, включив в него прививку от COVID-19.

Евгения Фролова