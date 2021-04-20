Сергей Полянский: «Подписка СберПрайм+ включает все, что нужно современному человеку»

.

До 30 апреля воронежцы могут оформить на год флагманскую подписку от Сбера со скидкой. О преимуществах нового продукта на брифинге рассказал заместитель управляющего Головным отделением по Воронежской области ПАО Сбербанк Сергей Полянский.

Напомним, 8 апреля подписку СберПрайм+ на специальной пресс-конференции представил председатель правления Сбербанка Герман Греф.

- Я считаю, что эта подписка – одно из самых выгодных предложений экосистемы. Здесь все, что нужно современному человеку: музыка, забота о здоровье, еда, такси, кинотеатр. Все эти сервисы способны улучшить жизнь наших клиентов, - отметил Сергей Полянский.

Что же включает премиальная подписка?

СберПрайм+ включает универсальный набор сервисов экосистемы Сбера и выгодную СберКарту Прайм. С подпиской можно экономить на доставке продуктов и готовой еды, смотреть новые фильмы, слушать музыку и получать скидки от партнеров. Всего за 399 рублей в месяц вам становятся доступны:

- повышенные бонусы от СберСпасибо: 10% на всех АЗС, 5% - во всех кафе, ресторанах и такси, 10% - в такси Ситимобил, 5% - в СберМаркете;

- снятие наличных без комиссии в любых банкоматах мира;

- безлимитные бесплатные переводы по всей стране;

- выгодный курс обмена валют;

- подписка «Оптимум» на онлайн-кинотеатр Okko с доступом к 80 тысячам фильмов;

- вся медиатека СберЗвука на 45 млн треков;

- бесплатная мобильная связь СберМобайл - 150 минут на разговоры и 3 Гб для комфортного использования интернета;

- скидка в 10% на доставку готовой еды из Delivery Club;

- бесплатная доставка продуктов из СберМаркета и специальные цены;

- бесплатная доставка лекарств из СБЕР ЕАПТЕКИ;

- облачное хранилище СберДиск 30 Гб плюс скидка на расширение диска.

А как же скидка?

До конца апреля оформить на год премиальную подписку СберПрайм+ можно за 1690 рублей вместо 1990. При этом , даже по самым скромным оценкам, с помощью предложенных сервисов можно ежемесячно экономить около 5 тысяч рублей!

- Партнеры банка также часто устраивают акции, которые проходят в закрытом доступе. С подпиской СберПрайм+ вы сможете участвовать в них и экономить свои деньги. К тому же цена на подписку очень демократична, - сообщает Сергей Полянский. - Подписка очень проста в использовании и понятна каждому клиенту. Во все сервисы необходимо войти через СберID, тогда скидки и предложения станут вам доступны.

В приложении СберБанк Онлайн вы уже сейчас можете оформить флагманскую подписку. Достаточно ввести в поиске СберПрайм+ и открыть раздел. Далее вам предложат ознакомиться с условиями оформления подписки и выбрать период оплаты. Оплатите с карты или с помощью бонусов Спасибо. Чтобы пользоваться бонусами и скидками в сервисах, войдите в них с помощью аккаунта Сбера.

К слову, с 1 мая бесплатную СберКарту Прайм также смогут оформить подписчики базового СберПрайма.

Подробнее о предложении также можно прочесть на официальном сайте.