В Воронеже депутаты поддержали снижение платы за детский сад для некоторых категорий граждан

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В воронежской горДуме прошло заседание постоянной комиссии по бюджету, экономике, планированию, налоговой политике и инвестициям. На нем парламентарии рассмотрели несколько важных для горожан вопросов. Об этом сообщили в думской пресс-службе 19 апреля.

В первую очередь депутаты обсудили проект мэрии «О пороговых значениях стоимости имущества и среднедушевого дохода в целях признания граждан малоимущими для предоставления им жилых помещений муниципального жилищного фонда по договорам социального найма в городском округе город Воронеж в 2021 году». Как отметили в горДуме, ежегодно органы местного самоуправления устанавливают размер дохода, который приходится на каждого члена семьи или одиноко проживающего гражданина. Также рассчитывается размер стоимости их имущества. Это необходимо для того, чтобы признать заявителей малоимущими и предоставить им жилье по договору социального найма.

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Расчеты всегда проводились по специальной методике, в этом году чиновники обратились к парламентариям с предложением корректировки. Причина тому – изменения, произошедшие в 2021 году. К примеру, в первом квартале прошлого года стоимость одного квадратного метра жилья составляла 37524 рубля, в 2021 году федеральные власти утвердили ее в размере 40251 рубль. Изменилась и сумма прожиточного минимума, принятого в Воронежской области. В IV квартале 2019 года она составляла 8894 рубля, теперь – 9747 рублей.

Было принято решение рассмотреть этот вопрос на ближайшем заседании городской Думы 21 апреля.

Еще один вопрос касался снижения оплаты за детский сад для некоторых категорий граждан. Управлением образования и молодежной политики мэрии был подготовлен проект решения городской Думы, который касается оплаты, взимаемой с родителей за присмотр и уход за детьми в детских садах. Согласно документу, в Воронеже предлагается снизить эту сумму на 80% для тех родителей и опекунов, чьи дети нуждаются в диетическом и лечебном питании.

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– Гражданам в этом случае разрешено приносить готовую домашнюю еду с собой в дошкольные учреждения. Соответственно, детский сад на них не закупает продукты. Вполне логично освободить родителей от части финансовой нагрузки. 20% от установленного размера родительской платы будут направляться на осуществление мер по хозяйственно-бытовому обслуживанию ребенка, соблюдению им личной гигиены и режима дня, – прокомментировали в пресс-службе горДумы.

В свою очередь председатель постоянной комиссии по бюджету, экономике, планированию, налоговой политике и инвестициям, депутат Андрей Соболев отметил, что принятие этого решения положительно оценят воронежцы.

Ирина Шабанова