Центр «Мой бизнес» Липецкой области занял первое место в рейтинге Минэкономразвития РФ

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Лидером общенационального рейтинга Минэкономразвития РФ назван центр «Мой бизнес» Липецкой области. Итоги работы центров объявлены сегодня на Всероссийской конференции инфраструктуры развития предпринимательства. Форум проходит в Калининграде под председательством министра экономического развития России Максима Решетникова.

Липецкий центр стал лучшим в своей группе, то есть среди регионов с сопоставимой численностью и долей населения, занятого в малом бизнесе, уточнили в управлении экономического развития Липецкой области. Высокую оценку независимых экспертов Липецкая область получила по критериям эффективности работы центра, охвата предпринимателей, микрофинсирования, работы центров кластерного развития, инноваций социальной сферы и инжиниринга.

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«Рейтинг центров "Мой бизнес" станет одним из инструментов по достижению главных целей, обозначенных Президентом России. В частности, выходу на траекторию трехпроцентного устойчивого экономического роста и увеличению численности субъектов МСП. Механизм рейтинга будет совершенствоваться, поэтому так важно, чтобы методика была максимально прозрачна и понятна всем участникам», – отметил Максим Решетников на пленарной сессии в Калининграде. Всего в рейтинге участвовали центры «Мой бизнес» из 84 российских регионов, которые были разделены на три группы в соответствии с уровнем развития сектора МСП. Для определения итогового места субъекта РФ было выделено 12 направлений и названы лидеры по каждому из них.

Содействие развитию малого и среднего бизнеса – стратегический приоритет областных властей, неоднократно подчеркивал глава региона Игорь Артамонов. Администрация Липецкой области постоянно прорабатывает новые направления поддержки предпринимательства, которые позволят вывести эту сферу экономики на качественно новый уровень. «Малый бизнес – путь к повышению благосостояния каждого человека, – считает Игорь Артамонов. – У нас разработаны и действуют программы, направленные на всестороннюю помощь предпринимательству. Сегодня задача власти – объяснить населению перспективы и найти инициативных людей».

Фото предоставлено пресс-службой администрации Липецкой области.