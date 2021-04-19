Нововоронежские атомщики стали серебряными призерами V чемпионата профессионального мастерства REASkills-2021

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Результаты соревнования огласили 16 апреля 2021 года на торжественной церемонии закрытия. Церемония прошла в онлайн-формате. На видеосвязи были все пять городов проведения Чемпионата и центральная студия в Москве, откуда руководители Концерна «Росэнергоатом» объявили результаты.

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«В прошлом году мы стали единственным дивизионом Госкорпорации «Росатом», который успел провести свой чемпионат до пандемии. В этом году мы также начинаем череду дивизиональных чемпионатов. Я благодарен всем экспертам, участникам и организаторам за смелость и профессионализм. Желаю удачи при подготовке к AtomSkills-2021», – сказал по видеосвязи директор по управлению персоналом и социальной политике Концерна «Росэнергоатом» Дмитрий Гастен.

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За звание «лучших по профессии» на нововоронежской площадке сражались участники шести компетенций: «Неразрушающий контроль», «Электромонтаж», «Сварочные технологии», «Ремонт и наладка механического оборудования», «Обслуживание и ремонт оборудования релейной защиты и автоматики» и «Вывод из эксплуатации объектов использования атомной энергии».

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В Нововоронеже собрались более 100 конкурсантов и экспертов. Это представители девяти атомных станций России, а также ключевых дочерних предприятий Концерна «Росэнергоатом»: Атомэнергоремонт, Опытно-демонстрационный центр по выводу из эксплуатации, Атомтехэнерго, Консист-ОС и Энергоатоминвест.

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«За время проведения чемпионата REASkills, 96 нововоронежских атомщиков приняли участие в этом соревновании. Это великолепный образец торжества профессионализма, движения к новым вершинам, формирования новых стандартов в работе, которые помогут российской атомной отрасли укрепиться и на международном рынке», – отметил директор Нововоронежской АЭС Владимир Поваров.

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Напомним, марафон профессионального мастерства проходил с 12 по 16 апреля в пяти городах: Нововоронеж, Удомля, Балаково, Екатеринбург и Чебоксары. Количество компетенций увеличилось с 18 в прошлом до 20 в этом году. Новая компетенция –«Машинное обучение и большие данные», также, в рамках дивизионального чемпионата дебютировала компетенция «Инженерное мышление. Каракури». Свои силы в отборочных испытаниях попробовали 570 сотрудников Росэнергоатома. Это на 25% больше, чем в 2020 году. До финального соревнования допустили 355 человек: 182 конкурсанта и 173 эксперта.

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По итогам дивизионального чемпионата REASkills-2021 будет сформирована команда на отраслевой AtomSkills-2021. Также в состав команды без отборочных испытаний войдут победители прошлого дивизионального чемпионата REASkills-2020.

Оперативная информация о радиационной обстановке вблизи АЭС России и других объектов атомной отрасли представлена на сайте www.russianatom.ru

Управление информации и общественных связей Нововоронежской АЭС