Губернатор поручил соблюдать сроки по нанесению дорожной разметки в Воронежской области

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В правительстве Воронежской области обсудили подготовку муниципальных и региональных автодорог к весенне-летнему периоду. Вопрос рассматривался 19 апреля на еженедельном совещании под председательством губернатора Александра Гусева. Участники обсудили общее состояние дорог и обновление дорожной разметки.

Ранее специалисты провели исследования дорожной сети в области. И выявили разрушения на участках, которые находятся в Лискинском, Подгоренском, Кантемировском районах, а также в районах восточной зоны: Павловском, Калачеевском, Бутурлиновском, Воробьевском, Таловском, Бобровском и Новохоперском. Эксперты пришли к выводу, что это связано с изношенностью дорожного полотна и инфраструктуры, а также с увеличением потока автомобилей, в том числе и грузовых, из-за поэтапного строительства и ввода платных участков трассы М-4 «Дон».

С докладом выступил руководитель департамента дорожной деятельности области Максим Оськин. По его словам, с 1 января по 1 апреля 2021 года аварийно-восстановительный ремонт разрушенных участков был выполнен более чем на 31 тыс. квадратных метров. Сейчас работы продолжаются. Только за две недели апреля было отремонтировано еще почти 22 тыс. квадратных метров дорожного покрытия. Параллельно начаты работы, которые ведутся в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».

Отдельно отметили ситуацию в Воронеже. Этой зимой с применением литой асфальтобетонной смеси были устранены дефекты дорожного покрытия на 151 участке в общем объеме 2,4 тыс. квадратных метров. Также запланированы работы по восстановлению изношенных верхних слоев еще на 71 участке улиц на общую сумму 78 млн рублей.

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Кроме того, весной и в начале лета в Воронежской области планируется нанести более 8,5 тыс. км горизонтальной дорожной разметки на опорной и второстепенной сети региональных автодорог. На более чем 600 км используют сверхпрочный материал – термопластик. К майским праздникам будет обновлена разметка на 40 магистралях в центре Воронежа и параллельно будут вестись работы на 168 объектах. Завершить их планируют к середине июня.

Губернатор Александр Гусев напомнил руководителям профильных ведомств о сроках, в которые должны быть сделаны обновления по разметке. Также он поручил представить ему контракты и графики проведения.

– В предыдущие годы мы затягивали выполнение этой работы — и департамент, и муниципальные заказчики. Подходы сегодня изменили, но, тем не менее, прошу представить реестр договоров и графики выполнения работ. Если в составе договора графика нет, нужно его составить и подписать вместе с исполнителем. Срок вполне приемлемый — до середины июня. Если все так и случится, будет неплохо, – резюмировал глава региона.

Евгения Фролова