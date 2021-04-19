Блогер из Воронежа может получить 30 миллионов на шоу #ДебатыКандидаты и представить «Новых людей» на выборах в Госдуму

В реалити-шоу принимают участие люди самых разных профессий: врач, инженер, юрист, предприниматель, основатель благотворительного фонда и т.д.

«Новые люди» анонсировали старт первого в стране политического реалити-шоу в начале этого года. Заявленный призовой фонд проекта - 30 млн рублей. Кроме того победитель получит возможность побороться за кресло депутата Госдумы от партии «Новые люди» на предстоящих этой осенью выборах. Заявиться на участие в шоу #ДебатыКандидаты мог любой желающий.

- В реалити-шоу #ДебатыКандидаты принимают участие очень яркие герои со всей страны. Это люди самых разных профессий: врач, инженер, юрист, предприниматель, основатель благотворительного фонда. И все они хотят изменить к лучшему жизнь в стране, поэтому решились принять участие в нашем проекте, - рассказал лидер партии «Новые люди» Алексей Нечаев.

Шоу проходит в три этапа. На первом участники присылали «Новым людям» свои видеозаявки. В результате отбора в следующий круг вышли всего 30 человек. Их поделили на три команды, которые в итоге и будут бороться за главный приз.

Как рассказали авторы шоу, участников они поселили в один дом наподобие Тикток-хауса. Им предстоит заявить о себе, раскрыть перед жюри свои политические таланты.

Анна Гурская.

В финале конкурса оказалась известный воронежский блогер Анна Гурская. Ее блог «Мама киборга № 1» появился в 2015 году, после рождения сына с диагнозом «аплазия верхней конечности». Вместе с мужем они придумали легенду, что их ребенок Супергерой, приобрели ему подвижный протез кисти.

В прошлом году Анна вместе с «Новыми людьми» запустила свой социальный проект «Мой друг киборг», чтобы помочь другим детям в приобретении подвижных протезов. Кроме того Гурская хотела выдвигать свою кандидатуру на выборы в городскую и областную Думы от «Новых людей», однако избирком не допустил ее до выборов.

- В моих планах выйти за рамки собственного проекта и построить сообщество для помощи родителям с детьми-инвалидами. Хочется помочь как можно большему числу особенных детей и их семьям. Для меня #ДебатыКандидаты - еще одна возможность показать, что у политики может быть женское лицо, - отметила Анна Гурская.

Первый эпизод шоу можно увидеть на Youtube-канале партии «Новые люди» и в Instagram.

СПРАВКА

Партия «Новые Люди» создана 1 марта 2020 года. Ее основатель - президент научно-производственной компании Faberlic Алексей Нечаев. В сентябре 2020 года «Новые люди» выдвинули кандидатов для участия в выборах в 12 регионах страны. В Воронежской области партию не допустили до выборов в областную и городскую Думы. «Новых людей» представляли кандидаты-одномандатники: четыре - в областную Думу и шесть - в городскую. По состоянию на 1 марта 2021 года штабы партии «Новые люди» созданы в 73 регионах страны.