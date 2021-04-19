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Общество19 апреля 2021 7:00

Последние новости Воронежа на 19 апреля 2021 года: мертвые черепахи и выпавший с 17 этажа юноша

Рассказываем о наиболее важных событиях на утро 19 апреля
Анна ГРЕБЕНКИНА
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Экологи предположили, что обитатели водоема могли просто замерзнуть.

Экологи предположили, что обитатели водоема могли просто замерзнуть.

Фото: Анна ГРЕБЕНКИНА

На Черепашьем озере в районе Маклока всплыли мертвые черепахи и рыба. Местные жители считают, что водоем постигла та же беда, что и реку Усмань, в декабре 2020-го загрязненную канализационными стоками. На место выезжали руководитель департамента природных ресурсов и экологии Воронежской области Наталья Ветер, а также инспекторы Центрально-Черноземного управления Росприроднадзора, которые взяли на исследование пробы воды, почвы и останков животных. Точная причина гибели обитателей озера пока выясняется. Экологи предположили, что из-за малодождливой осени в озере осталось мало воды, и оно промерзло до дна. То есть черепахи могли просто замерзнуть.

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