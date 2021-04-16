ВТБ в Воронежской области выпустил более 7 тысяч цифровых карт

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Чаще всего держатели дебетовых цифровых карт ВТБ в регионе используют их для покупки продуктов питания – на эти цели с начала прошлого года было направлено 33 млн рублей. На втором месте – приобретение одежды и посещение ресторанов и кафе: виртуальными картами были оплачены покупки на сумму 10 млн и 8,7 млн рублей в этих категориях соответственно. Четвертое место по популярности оплаты цифровой картой занимают покупки в магазинах электроники – около 7,5 млн рублей. Замыкают топ-5 траты по виртуальным картам на АЗС – порядка 6,5 млн рублей.

В целом по России Банк ВТБ выпустил свыше 500 тыс. цифровых карт: более 470 тыс. дебетовых и почти 45 тыс. кредитных виртуальных карт, которые банк начал выпускать в декабре 2020 года. За это время объем транзакций по виртуальным картам превысил 15 млрд рублей.

ВТБ начал выпуск цифровых карт в декабре 2019 года. В марте 2021 года, помимо карт международных платежных систем, клиентам ВТБ стала доступна также виртуальная карта «Мир» - за первые две недели клиенты ВТБ в целом по стране оформили более 8 тыс. таких карт.

«В последние годы спрос россиян на цифровые продукты и сервисы увеличился и продолжает расти. Этому способствует доступность современных технологических решений и широкий спектр их применения. Уже сейчас практически вся инфраструктура в банковской отрасли, сфере торговли и услуг поддерживает операции с картами без «пластика», в том числе оплату с помощью смартфона, поэтому в перспективе пары лет цифровые карты получат повсеместное распространение и станут для клиентов чем-то совершенно привычным. Резкий рост спроса на них подтверждает эту тенденцию - меньше чем за полтора года клиенты ВТБ оформили полмиллиона цифровых карт. И к 2023 году до 40% от общем объема эмиссии карт будет выпускаться в цифровом формате», - комментирует Святослав Островский, член правления ВТБ.